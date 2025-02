A jovem de 17 anos Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, fala sobre a saudade da mãe, que morreu em 2023 vítima de um câncer no cérebro

Maria Matta, filha mais velha da jornalista Gloria Maria (1949-2023), decidiu compartilhar um desabafo sobre a saudade da mãe por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. Isso porque neste domingo, 2, completam dois anos da morte da apresentadora, que morreu em 2023 por complicações de um câncer no cérebro. Na homenagem, a jovem de 17 anos postou uma foto em que aparece ao lado da mãe, que está segurando uma flor.

"Hoje faz 2 anos que aconteceu a pior tragédia da minha vida. Depois disso, mamãe, a minha vida só foi mudando e mudando, e a única coisa que eu realmente sei é que sinto saudades todos os dias", começou na legenda da publicação.

"Eu só queria poder te ver de novo, viver a minha adolescência e o resto da minha vida com você, te dar um abraço e ser feliz ao seu lado. Isso não é possível, mas eu sei que você está comigo a cada passo que dou. Eu nunca vou amar ninguém como eu te amo. Você foi a melhor mãe possível e eu sei que você está controlando tudo aí de cima. Eu sinto muitas saudades… Eu te amo muito", disse Maria, que é irmã de Laura, de 16 anos.

Confira, abaixo, a publicação:

Maria e Laura vivem com o tutor, Paulo Mesquita. Inclusive, a adolescente prestou uma homenagem a ele, o chamando de "melhor pai do mundo".

O economista foi escolhido por Gloria Maria para ser o tutor de suas duas filhas. Amigos de longa data, ele estava com a jornalista na Bahia, em 2009, quando as meninas foram adotadas. Discreto, Paulo pareceu poucas vezes ao lado de Gloria Maria e das meninas.

O que aconteceu?

Gloria Maria foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2019 e fez um tratamento bem-sucedido com imunoterapia. Em remissão, a jornalista foi diagnosticada com metástase no cérebro e passou por uma cirurgia de emergência, que também teve êxito.

Mas o tratamento que Gloria seguia desde meados de 2022 parou de fazer efeito pouco tempo antes de seu óbito. No dia 2 de fevereiro de 2023 foi anunciada sua morte.

