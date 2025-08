Filha de Flávia Alessandra adianta detalhes da festa de 15 anos: 'Estou muito ansiosa!'

Em entrevista à Revista CARAS, Flávia Alessandra e as filhas fazem confissão sobre momentos em família. As herdeiras da atriz revelam apelido dado à mãe

Flávia Alessandra (51) tem a maternidade como um dos papéis favoritos na vida. A artista que é uma das maiores atrizes do Brasil, sempre desejou ser mãe e o sonho foi realizado com o nascimento de suas filhas Giulia (25) e Olívia (14). Em entrevista à Revista CARAS, a atriz abre a intimidade ao falar de família.

Atriz, apresentadora, empresária, mãe, filha e esposa. Atualmente, ela é chamada pelas herdeirasde uma outra personagem, a Barbie Profissões . “Se essa porta aqui quebrar, ela vai conseguir consertar. Minha mãe faz bem todas as funções”, brinca a primogênita. “Gosto de fazer as coisas, agitar, sempre fui uma pessoa proativa e curiosa, isso é o que me move”, diz a matriarca.

Ansiedade batendo na porta

Discreta, Olívia, filha caçula, mantém as redes sociais privadas e não pretende seguir os passos da mãe e do pai, o ator e apresentador Otaviano Costa (52). “Ainda não sei o que quero, mas acredito que não será uma carreira artística”, afirma a adolescente.

Ela pratica dança, tênis, vôlei, academia e, segundo Flávia, ainda canta e desenha muito bem. Olívia se prepara para sua festa de 15 anos, ou, como ela nos ensinou, festa XV. “Estou muito ansiosa! Estou meio perdida na preparação ainda, mas a Flavinha está ajudando”, conta.

Em nova fase

A filha mais velha de Flávia Alessandra, Giulia vive uma nova fase e está morando sozinha. A atriz revela o que achou:"Apoiei no sentido de poder criar asas. Morar sozinha e construir a identidade foi algo que não fiz, acabei me atropelando. É um período importante para ela se conhecer mais, saber os gostos e, depois, quando vier uma outra pessoa, se encaixarem. E não você ser engolida pelo outro ou se moldar muito pelo outro. Então, apoiei nesse sentido, de ser enriquecedor para ela”, finaliza a atriz.

