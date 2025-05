Atualidades / RELACIONAMENTO

Filha de Fausto Silva faz aparição rara ao lado do noivo em SP

Primogênita do apresentador Faustão, a cantora Lara Silva, de 26 anos, é clicada ao lado do noivo, Julio Casares; jovem é filho do presidente do São Paulo Futebol Clube

Lara Silva faz aparição rara ao lado do noivo Julinho Casares - Foto: Van Campos/AgNews