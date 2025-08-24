Filha de Fátima Bernardes divide momento romântico com o namorado; saiba quem é

Beatriz Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes compartilhou um registro ao lado do seu namorado; saiba quem é!

A jovem Beatriz Bonemer, filha dos apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes usou as redes sociais neste sábado, 23, para compartilhar um registro ao lado do seu namorado, o piloto Caio Freitas. Os dois apareceram juntinhos em uma foto nas redes sociais durante um passeio juntos.

Na imagem compartilhada, Bianca Bonemer e Caio posaram juntos ao ar livre, em um espaço com mesas e cadeiras de madeira. Ela segura o rosto do amado com uma das mãos, sorrindo. "Tudo para mim", escreveu a jovem na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram o casal. "Casal lindo!", disse uma. "Que Deus abençoe sempre a vida do casal", desejou outra. "Casal lindo! Deus abençoe vocês sempre", falou uma terceira pessoa.

Quem é o namorado de Bia Bonemer?

Bia Bonemer namora Caio Freitas, que é piloto de voos comerciais com licença para multimotores e instrumentos. Discreto nas redes sociais, ele compartilha principalmente registros de momentos em família, incluindo os dois irmãos, além de fotos com amigos e trechos de suas viagens.

Vale lembrar que Beatriz Bonemer assumiu publicamente a relação com Caio Freitas em dezembro de 2023, quando publicou a primeira foto com o instrutor de voo. Na ocasião, a herdeira dos famosos celebrava 1 mês de namoro.

Declaração de amor

Em julho de 2024, Caio compartilhou uma sequência de momentos especiais ao lado da namorada e escreveu uma belíssima declaração de amor à ela. "Meu amor, já tentei várias e várias vezes te escrever algo que estivesse à sua altura ou a altura do sentimento que carrego por você dentro do meu coração, mas é difícil. É difícil falar sobre o carinho diário e recíproco que a gente vive, falar das pequenas coisas (que na verdade são as maiores e mais valiosas)".

"O amor mora nos pequenos detalhes, mora naquelas perguntas do dia-a-dia “quer que eu faça um ovo pra você enquanto você toma banho?”, “quer que eu te leve no metrô pra vocêc não se atrasar ?”, “se arruma que eu vou no médico com você“, “mozão, comprei o matte com limão que você gosta“.

"Aí começo a lembrar das tantas pequenas situações que me fazem perceber o cara sortudo que sou. Lembra daquele dia que a gente não tinha nada pra fazer e você escondeu o Kinder Bueno e me fez ficar procurando? “Tá frio, tá quente , tá queeeeeente” hahahahah. Quando a gente percebeu estávamos rindo muito só nos dois, simplesmente sendo felizes. No fim das contas, te amar é muito fácil, ser feliz com você então.. Nem se fala".

"E aquela vez que eu te falei que tinha feito uma versão da música de Dragonball pra um amigo meu e você ficou esperando a letra e a letra só tinha uma palavra, lembra o quanto a gente riu? E quem conhece nós dois sabe o quão desastrados somos".

"É você entrando no carro errado achando que é o seu, sou eu derrubando café porque coloquei a xícara virada pra baixo, nós dois juntos levando a Flora pra casa da minha mãe sem querer porque esquecemos que ela tava no carro. É uma bobeira atrás da outra que faz ser eu e você desse jeito, simplesmente perfeito".

"Voltar a voar e ter conhecido você parece um sonho, será que é coincidência as coisas acontecerem exatamente na mesma época?! É claro que algumas coisas só eu posso e devo fazer por mim mesmo, mas ter você do meu lado, você sendo assim, desse seu jeitinho, facilita tudo".

"É claro que turbulências vão existir sempre, mas eu e você estamos em um voo tão seguro que a gente nem se preocupa com isso, até porque turbulência não derruba avião né? Ainda mais com a gente pilotando. Muito obrigado por ser a comandante perfeita desse nosso voo que tá só começando. Te amo".

Fátima e William Bonner foram casados por 26 anos e também são pais de Vínicius e Laura - gêmeos de Bia. Atualmente, ambos vivem outros relacionamentos.

