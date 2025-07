Filha de Eduardo Moscovis vive romance com Tiktoker famoso. Saiba quem é

Filha do ator Eduardo Moscovis, Manuela Howlett Moscovis namora com tiktoker que tem mais de 470 mil seguidores

Filha do ator Eduardo Moscovis, a jovem Manuela Howlett Moscovis, de 18 anos, está apaixonada! Ela vive um romance com o tiktoker Asafe Melo, de 20 anos, e os dois esbanjam romantismo na internet.

O rapaz, que tem mais de 470 mil seguidores do TikTok, sempre faz declarações de amor para a amada. Nas redes sociais, ele mostra momentos do dia a dia e também registra imagens ao lado da amada e ela retribui com posts ao lado dele também.

O namoro já dura cerca de um ano. “Minha namorada. Minha melhor amiga. Meu amor. Minha vida. Meu lar. Meu tudo”, disse ele sobre a amada recentemente. Em outro momento, ele declarou: "Me lembro bem da nossa primeira vez, desde quando nos conhecemos senti que você não seria só mais uma. Você me encantou de uma tal forma que não me reconhecia de tanta felicidade, até hoje não entendo muito o motivo disso acontecer e também não quero entender, só quero sentir isso!".

Veja fotos do casal:

Novo trabalho de Eduardo Moscovis na TV

Eduardo Moscovis está confirmado no elenco de Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, após recusar o papel por conflitos de agenda.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, o ator tinha desistido devido ao seu compromisso com o teatro, mas agora que o personagem entrará apenas no meio da trama de Aguinaldo Silva, ele conseguirá fazer.

Ainda não há informações sobre o personagem de Moscovis, mas ele deve ter um papel central no núcleo dramático da segunda fase da novela. Vale lembrar que o artista estava longe dos folhetins desde o fim de No Rancho Fundo (2024), também da Globo.