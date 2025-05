Filha de Edson Celulari rouba a cena durante passeio em Nova York

Alerta fofura! O ator Edson Celulari encantou os seguidores ao postar um vídeo de um passeio com a mulher e a filha em Nova York, nos EUA

Edson Celulari encheu as redes sociais de fofura na tarde desta quarta-feira, 21, ao compartilhar um vídeo com registros encantadores ao lado de sua esposa, Karin Roepke, e da filha deles, Chiara, de três anos. O ator está com a família em Nova York, nos Estados Unidos, e mostrou alguns passeios que eles fizeram pela cidade.

No vídeo postado em seu perfil oficial, a menina rouba a cena ao fazer várias poses e beijar os papais enquanto se diverte em um carrossel. Para o momento de lazer, Chiara surge usando uma calça jeans, uma blusa azul, tênis e uma presilha de laço no cabelo.

Além dos registros com a herdeira, Celulari e Karin realizaram um ensaio fotográfico romântico ao longo do passeio turístico. Ao compartilhar alguns registros, o ator se declarou. "É o amor transbordando em cada click, em cada gesto", disse ele na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Eita como cresceu", observou outra. "Ela tá grande, muito esperta", comentou uma fã. "Casal maravilhoso, Deus os abençoe grandemente", falou mais uma.

Vale lembrar que Edson Celulari também é pai de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 22, fruto de seu antigo relacionamento com Claudia Raia. O ex-casal se reuniu para celebrar a formatura da filha, e a atriz mostrou registros das famílias juntas. "Família reunida, com todos os irmãos bem juntinhos em um só abraço de amor para celebrar nossa menina luz Sophia Raia! Filha, sua conquista ilumina a todos nós. Amamos você mais que tudo! O mundo é seu", escreveu a famosa.

Edson Celulari celebra formatura da filha

Na última quinta-feira, 15, Edson Celulari usou as redes sociais para celebrar a formatura de Sophia Raia, sua filha com a atriz Claudia Raia. A jovem de 22 anos concluiu a graduação em Comunicação e Artes, na New York University (NYU).

O ator compartilhou um vídeo mostrando a cerimônia luxuosa, que aconteceu no Yankee Stadium, estádio de futebol tradicional de Nova York, e parabenizou a herdeira. "Ela desbravou e conquistou, com coragem e excelência!!!! Parabéns, filha. Você nos enche de orgulho e nós te aplaudimos. Você agora é uma cidadã do mundo, vá em frente, como formanda da Tisch NYU, como mulher, como brasileira, implantando suas ideias e seus sonhos. Eu te amo, guerreira!!!", disse o artista. Veja a publicação!

