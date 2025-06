Filha de Debora Bloch confessa sobre repercussão do casamento com cantora: 'Surpresa'

Julia Anquier, filh de Debora Bloch e Olivier Anquier, confessou que ficou surpresa com a repercussão de seu casamento com a cantora Maria Beraldo

A roteirista Julia Anquier, filha da atriz Debora Bloche do chef francês Olivier Anquier, marcou presença no 32º Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro,na noite desta quarta-feira, 4. Durante a ocasião, ela confessou que ficou surpresa com a repercussão de seu casamento com a cantora Maria Beraldo.

As duas se casaram em uma cerimônia intimista e descontraída no final de maio. “Foi uma surpresa, na verdade. Mas a gente ficou feliz, porque a gente acha que é superimportante as pessoas se sentirem acolhidas e representadas por um casal. Como um casal lésbico tem uma importância muito grande, isso foi uma surpresa", disse Julia ao portal ghsow.

"Mas, tem um lado muito bom, que é as pessoas cada vez mais aceitarem as outras e que elas possam viver em liberdade e amar, que elas se sintam à vontade para mostrar o seu amor também”, complementou.

Ela também comentou sobre a coincidência de a repercussão acontecer justamente às vésperas do Mês do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho. "E a gente está entrando agora no Mês da Visibilidade e do Orgulho, né? Então, foi uma grande surpresa. Mas acho que veio numa hora boa. E a gente espera que isso ajude muitas pessoas. É isso que importa."

Como foi o casamento delas?

Para o dia especial, a cineasta, de 32 anos, escolheu um conjunto de calça e blazer na cor laranja para a ocasião. A cantora, de 37, optou por um look bege, composto por calça, colete no mesmo tom e camisa branca.

No dia do casamento, o pai de Júlia compartilhou um vídeo da cerimônia em seu perfil nas redes sociais com registros do dia especial. "Hoje, Débora e eu tivemos o privilégio de acompanhar o casamento da Júlia nossa filha primogênito com a linda e excepcional Maria", iniciou ele na legenda.

E ele complementou: "Um novo capítulo de vida está se iniciando na vida delas e desejo muita felicidade. Momento evidentemente emocionante , momento que reuniu e junto para sempre duas famílias. Júlia e Maria, amo vocês".

