Filha de Cesar Filho surpreende ao contar decisão sobre sua lua de mel

Prestes a se casar com estrangeiro milionário, filha de Cesar Filho, Luma Cesar, revela decisão diferente sobre viagem após subir ao altar

A primogênita de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, está prestes a se casar com o empresário estrangeiro, Ed Beccle, em uma cerimônia luxuosa em Fortaleza, no Ceará. Em sua rede social, a jovem então surpreendeu ao contar como será sua lua de mel após a grande festa.

Sem revelar o destino, que nem ela sabe qual é, a filha mais velha do apresentador do SBT explicou que a surpresa faz parte de um pedido que fez para seu noivo a surpreender com um local diferente e nada óbvio. Para ajudá-la na montagem das malas, as madrinhas até criaram um esquema para Luma escolher os looks para brilhar no momento especial.

"Muitas pessoas estão me perguntando para onde vamos na a nossa lua de mel… minha resposta? Eu não sei. Mas graças as minhas madrinhas perfeitas @juliaandrade.ja e @juliasaraivavieira, vou conseguir fazer minha mala sem me preocupar! tenho as melhores madrinhas do mundo, sim ou sim Algum palpite de destino?", compartilhou o vídeo dando detalhes.

A noiva então esclareceu que não será nas Maldivas, como muitos deram o palpite. "Vi várias pessoas falando Maldivas por aqui, mas já aviso que não é… a missão do Ed foi achar um lugar bem diferente mesmo, sair do que é esperado, e Maldivas já é bem conhecido por lua de mel… e são tantas opções", escreveu.

Ainda nos últimos meses, Luma Cesar impressionou ao revelar um pouco do banquete que será servido em seu casamento. Ao lado de Elaine Mickely, ela fez as degustações.

Quem é o noivo da filha de Cesar Filho?

O jovem, nascido em Hong Kong, mas que se divide entre Los Angeles (EUA), Londres (Inglaterra) e Brasil, contou um pouco de sua história de amor com a herdeira do comunicador e seu relacionamento com a família dela.

Resumidamente, Ed Beccle falou em um vídeo gravado com a sogra como conheceu Luma no México. "Conheci Luma no México, tivemos um grande jantar e quatro dias depois fomo num barco", disse como se tornaram amigos. "A gente se conheceu durante a quarentena, que fomos pra lá tomar vacina e coincidentemente ele estava lá", falou Elaine Mickely.

Com menos de 20 anos, Ed Beccle já tinha algumas empresas e a quinta foi seu aplicativo Glorify, uma plataforma de devocional e oração que recebeu um aporte de R$ 40 milhões de dólares.

