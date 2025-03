Filha de Carlos Alberto de Nóbrega reage ao ser alvo de ataque: ‘Que nojo, gente’

Filha de Carlos Alberto de Nóbrega é confundida com a namorada do pai em foto dos dois juntos e desabafa ao ser alvo de ataques

A jovem Mafe Nóbrega ficou surpresa ao ver comentários inesperados em uma foto dela com o pai, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Ela foi alvo de ataques na internet ao ser confundida com a namorada do pai. Ao ver perceber a confusão dos internautas, ela desabafou.

Tudo começou quando ela fez um post carinhoso para celebrar o aniversário de 89 anos do pai. Na legenda da foto, ela disse: “89 anos da minha alma gêmea. Te amo além dessa vida!”.

Então, os internautas insinuaram que ela seria a namorada dele por interesse financeiro. Ao ver isso, ela fez questão de reagir e demonstrar sua surpresa. "Tô recebendo tantas notificações de comentários e foi na foto que postei com meu pai. Tem uns caras nojentos comentando 'tudo por dinheiro', achando que sou namorada do meu pai. Mesmo se fosse, não é da conta de vocês. Que nojo gente (...) Tem uns comentários que dá enjoo de ler", disse ela.

Vale lembrar que Mafe e o irmão gêmeo, Victor Nóbrega, são filhos de Carlos Alberto com Andréa Nóbrega. Hoje em dia, o apresentador é casado com a médica Renata Domingues.

Carlos Alberto de Nóbrega relembra briga com Silvio Santos

A briga entre Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos é algo que causa curiosidade em muita gente. Afinal, qual seria o motivo que teria afastado os dois comunicadores por 11 anos? Em entrevista ao SBT para Cesar Filho, o comandante de A Praça é Nossa revelou o que aconteceu.

Para quem não sabe, o pai de Carlos Alberto, Manoel de Nóbrega, deu o primeiro emprego para o dono do SBT na rádio e o ajudou bastante no início da carreira. Além disso, o radialista foi quem criou o Baú da Felicidade, que estava falindo até Silvio Santos entrar como sócio.

Apesar disso, Carlos Alberto declarou que ele foi mais amigo do empresário e em seguida comentou com Cesar Filho que não sabia nem o que era Programa Silvio Santos e os artistas que frequentavam a atração, pois, em sua casa era proibido acompanhar o apresentador por conta do ressentimento que tinha por ele até tudo ser resolvido e começar no SBT.

"Por um erro, por causa do meu pai, meu pai me escondeu um negócio, quando o Silvio ganhou aquela televisão do Rio, TV Corcovado, foi meu pai que conseguiu e ele tinha 10% das ações, quando o meu pai morreu aí o Silvio disse: 'ah vem aqui, seu pai me deu uma procuração passando esses 10% pra mim', eu não acreditei naquilo, porque meu pai nunca me enganou, porque meu pai não me disse isso", relembrou.

E falou que as pessoas começaram a dizer: "Tá vendo, o Silvio te roubou". Carlos Alberto então continuou: "Eu tinha perdido meu pai em março, minha mãe em dezembro, os dois com câncer, eu perdi o chão, aí eu fiquei 11 anos, não conhecia o programa do Silvio, não conhecia o Sérgio Malandro, não conhecia aquela turma toda, porque era proibido na minha casa assistir o TVS".

O apresentador então apontou a importância do dono do SBT em sua vida. "Talvez o dia mais importante da minha vida foi minha estreia no SBT, primeiro que o Silvio falou mais de uma hora, foi a maior declaração de amor que um homem pode fazer".

Carlos Alberto então relembrou o momento que falou do distanciamento com Silvio ao iniciar seu trabalho na emissora. "Nós ficamos 11 anos brigados, não quero e não tenho idade pra ficar mais 11 anos brigado com você, então só vou te pedir uma coisa, a tua palavra, ninguém vai se meter no meu programa e ele falou: 'te dou a minha palavra'".

