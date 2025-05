Filha de brasileiro, estrela de Law & Order revela segredo familiar guardado por 30 anos

A atriz Mariska Hargitay, que ficou conhecida por seu papel na série Law & Order: SVU, compartilhou um segredo de família que guardava há 30 anos

A atriz Mariska Hargitay, que ficou conhecida por seu papel na série Law & Order: SVU,compartilhou um segredo de família que guardava há cerca de três décadas. A revelação foi feita no documentário My Mom Jayne, produção dedicada à sua mãe, Jayne Mansfield (1933-1967), que chega à HBO Max em 27 de junho.

Em seu depoimento, Mariska contou que o ator e fisiculturista Mickey Hargitay (1926-2006), conhecido como seu pai, não é seu genitor biológico. Segundo a atriz, seu verdadeiro pai biológico é o ator e cantor paulistano Nelson Sardelli.

"Ele era tudo para mim, meu ídolo. Ele me amava muito, e eu sabia disso", disse ela sobre sua criação com Mickey. "Eu também sabia de outra coisa. Eu simplesmente não sabia o que [ele] sabia", falou. A revelação fez a vencedora do Emmy e do Globo de Ouro entrar em um dilema emocional, já que ela sentia que estava "vivendo uma mentira a vida toda".

Jayne Mansfield, mãe de Mariska, entrou com o pedido de divórcio de Mickey Hargitay em 1963. Pouco tempo depois, iniciou um relacionamento com Nelson Sardelli, com quem engravidou da atriz. No entanto, ainda em 1964, meses antes do nascimento da atriz, Mansfield reatou com Mickey.

E ela revelou ter descoberto a verdade sobre quem era seu pai ao ver uma foto de Sardelli. "Foi como se o chão tivesse aberto debaixo de mim. Como se meu alicerce tivesse se dissolvido", desabafou. Ela chegou a questionar Mickey Hargitay sobre o assunto, mas ele negou a história.

Aos 30 anos, Mariska foi ao encontro de Nelson Sardelli — hoje com 90 — durante um show em Atlantic City. "Esperei 30 anos por este momento. Dei uma de Olivia Benson com ele", disse ela, que se referiu à sua famosa personagem. "Eu pensava: 'Não quero nada, não preciso de nada de você... Eu tenho um pai'", disse para a HBO.

"Havia algo sobre lealdade. Eu queria ser leal ao Mickey. Cresci onde deveria ter crescido e sei que todos fizeram a melhor escolha para mim", completou ela. "Sou filha do Mickey Hargitay --isso não é mentira", concluiu na produção.

Veja abaixo uma foto de Nelson Sardelli e Jayne Mansfield: