Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt toma decisão envolvendo sobrenome do ator

Shiloh Jolie, filha dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, solicitou à Suprema Corte de Los Angeles a mudança em sua certidão de nascimento

Filha dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Jolie tomou uma decisão envolvendo o sobrenome do pai após atingir a maioridade e decidiu retirá-lo de sua certidão de nascimento . De acordo com o site 'USA Today', um juiz da Suprema Corte de Los Angeles reconheceu, em agosto de 2023, a mudança solicitada pela jovem.

Desde então, a herdeira dos famosos passou a se chamar legalmente Shiloh Nouvel Jolie. A audiência envolvendo a mudança no sobrenome da filha de Angelina e Pitt aconteceu meses após o anúncio oficial da separação do ex-casal.

Recentemente, durante um evento de moda realizado em Los Angeles, a filha de Angelina e Pitt apareceu em público usando um novo nome artístico: Shi Joli. Além da jovem, os atores também são pais de outros cinco filhos: Maddox, Pax, Zahara e os gêmeos Vivienne e Knox.

Shiloh é a primeira filha a tomar publicamente a decisão de retirar o sobrenome do pai. Nos últimos meses, rumores de que Brad Pitt estaria afastado dos herdeiros passaram a circular nas redes, uma vez que Angelina aparece com frequência ao lado das crianças, enquanto o ator possui uma postura mais reservada. O ex-casal iniciou a relação em 2005 e se separaram em setembro de 2016.

Brad Pitt and Angelina Jolie’s daughter Shiloh, 19, debuts new name https://t.co/DTaJmS5XA7pic.twitter.com/RN1YHro38m — New York Post (@nypost) June 3, 2025

Comportamento do filho de Angelina Jolie e Brad Pitt chama atenção

O jovem Pax Jolie-Pitt, filho da atriz Angelina Jolie e do ator Brad Pitt, tem chamado atenção da mídia internacional. Em meio ao processo de divórcio dos pais, o rapaz foi visto por paparazzi e por populares circulando pelas ruas de Los Angeles, na companhia de amigos, entrando e saindo de bares e casas de striptease. Com isso, passou a ser rotulado por veículos estrangeiros como o ‘filho-problema’ do ex-casal.

A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail, que informou também que o jovem precisou da ajuda de amigos para se levantar e caminhar após deixar o hotel Chateau Marmont na noite de sábado, 31.

Vestido com uma camiseta preta e calça bege, ele parecia estar com dificuldades para se equilibrar ao sair do ponto de encontro de celebridades. Amigos chegaram a segurá-lo enquanto ele tropeçava na calçada, mas o passeio continuou e eles entraram em um clube de strip-tease local; confira detalhes!

