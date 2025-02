Filha atriz de Cacá Diegues morreu aos 34 anos: ‘Dor mais profunda’

O diretor Cacá Diegues morreu nesta sexta-feira. Em vida, ele enfrentou a dor profunda de enterrar uma filha, que era atriz e morreu aos 34 anos

A morte do diretor e cineasta Cacá Diegues comoveu o universo do cinema brasileiro nesta sexta-feira, 14. Ele morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, em decorrência de complicações de uma cirurgia. Alguns anos antes de sua morte, ele sofreu a dor profunda de perder uma filha. Ele era pai da atriz Flora Diegues, que faleceu aos 34 anos em 2019 .

Flora Diegues faleceu em decorrência de um câncer no cérebro, contra o qual ela lutou por 4 anos. Anos depois de perder a filha, Cacá Diegues desabafou sobre a dificuldade de enfrentar o luto e a saudade que sentia da filha.

Em entrevista na Revista Veja, ele disse: "Passei quase uma década afastado de tudo. Ela ficou doente em 2015 e enfrentou uma batalha de quatro anos contra a doença. Quando Flora morreu, foi um sofrimento que não dá para medir. Perdi o gosto pelas coisas, inclusive o interesse pelo cinema. Ela me ensinou muito . Era roteirista, diretora, atriz. Eu tinha escrito um roteiro de um filme em que ela atuaria. Era sobre o encontro de duas mulheres de gerações diferentes, as duas tentando fazer política. Joguei fora porque simplesmente não poderia fazê-lo com outra pessoa. Antes, não parava de pensar: 'O que Flora iria dizer sobre isso?'. Hoje, não é mais assim, embora todo dia me lembre dela. Nunca vai sair da minha cabeça, do meu coração".

Então, ele completou: "Tive momentos de profunda decepção, de reflexão sobre o país e de pessimismo. Foram tempos duríssimos, que coincidiram com a morte da minha filha . Isso me deixou muito abalado, deprimido, me tirou do ar. Mas abandonar a carreira, não. Não sei fazer outra coisa".

Flora Diegues iniciou sua carreira ainda criança, no filme 'Tieta do Agreste', em 1996. Na TV, seus últimos trabalhos foram nas novelas 'Além do Tempo', em 2015, e 'Deus Salve o Rei', em 2018. Além de atriz, Flora também era formada em cinema pela PUC-Rio e produziu alguns curtas, incluindo 'Assim Como Ela', em 2011.

Morte de Cacá Diegues

O diretor, produtor e escritorCacá Diegues morreu nesta sexta-feira, 14, aos 84 anos. De acordo com informações do portal g1, ele não resistiu após complicações em uma cirurgia. O velório está previsto para esta tarde, em horário a definir, na Academia Brasileira de Letras (ABL).

Em sua carreira, ele dirigiu filmes como: Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1979) e Deus É Brasileiro (2003). Ele era membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).