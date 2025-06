Fila andou! Filho de Luciano Huck é visto aos beijos com jovem misteriosa

Após fim do namoro com Duda Guerra, o jovem Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, faz a fila andar em festa no sul do Brasil

Filho de Luciano Huck e Angélica, Benício Huck faz a fila andar e é flagrado aos beijos. De acordo com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, o rapaz de 17 anos foi visto trocando beijos e carinhos com uma jovem misteriosa na noite de terça-feira, 18.

O flagra de Benício aconteceu em uma festa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O jovem apareceu em um canto da balada com uma jovem durante o momento de romance.

O momento aconteceu pouco tempo depois de Benício se separar de Duda Guerra, com quem ele namorou por cerca de um ano.

Boa tarde, Brasil! O #FofocalizandoNoSBT já tá no e com BOMBA! pic.twitter.com/JlJUMVllmg — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 19, 2025

A polêmica que levou ao fim do namoro de Benício Huck e Duda Guerra

O romance de Duda Guerra e Benício Huck chegou ao fim por causa de rumores de ciúmes. Tudo começou quando ela foi tirar satisfação com a influencer Antonela Braga, que estava em uma viagem de trabalho com Duda. Antonela pediu para seguir a conta privada de Benício no Instagram e ele mandou o print para a namorada, que foi confrontar a jovem e criou um climão na viagem de influencers.

A história caiu na internet e as duas compartilharam pronunciamentos sobre o ocorrido. Duda Guerra contou que Benício mostrou para ela o print da solicitação de Antonela Braga. “Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, afirmou ela. Em sua defesa, Antonela disse que não tinha nenhum interesse a mais em Benício, que ela só pediu para seguir por ele ser filho de famosos. “O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é super conhecido, eu trabalho com internet, e me dá curiosidade de saber sobre a vida de pessoas nesse meio. Assim como eu sigo o Cauã Reymond”, afirmou.

Além disso, Antonela disse que outras duas influencers se afastaram dela em uma viagem após Duda confrontá-lo no hotel por causa do perfil dix de Benício. Porém, as influencers envolvidas contaram que apenas não queria mais contato com a colega de profissão.

Com toda a repercussão na internet, o romance de Duda e Benício esfriou e os dois se separaram. Agora, ambos estão solteiros. "A gente não se fala mais e eu acho que já foi tudo esclarecido sobre essa situação", disse ela na época do término.

