Fernando Sampaio abraça minimalismo e apresenta nova casa: 'Consequência natural das perdas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Fernando Sampaio fala sobre uma nova fase em um novo lar e seu primeiro Studio após o incêndio que mudou sua vida

Fernando Sampaio perdeu todos os seus bens ao ter a casa incendiada após um acidente com curto-circuito, em junho de 2021. Na época, o ator recebeu o apoio de amigos famosos com mensagens de carinho e uma vaquinha online para ajudá-lo a recuperar o prejuízo.

A casa do artista, conhecido por Segundo Sol (2018), da TV Globo, ficava localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro e estava em reforma. Por conta disso, todos os pertences de Fernando estavam reunidos em um mesmo cômodo e, segundo relato na época, foram destruídos pelas chamas.

“Eu vejo aquele incêndio como um marco de transformação na minha vida, quase como se Deus tivesse escrito um recado em chamas, dizendo: “Chegou a hora de deixar para trás o que não faz mais parte de você. É hora de recomeçar”, disse o ator.

Quase quatro anos após o acidente, o ator Fernando Sampaio conquistou um novo lar e abriu as portas para a CARAS Brasil para conversar sobre uma nova fase, minimalismo e a experiência espiritual que o levou ao seu novo Studio no Rio de Janeiro.

“O minimalismo chegou na minha vida como uma consequência natural das perdas, mas também como uma resposta cheia de propósito e significado”, explicou Fernando. “Ele veio de mãos dadas com o desapego, me ensinando que o essencial não é o que acumulamos, mas o que vivemos e compartilhamos”.

Apesar da estética minimalista, o Studio de Fernando é repleto de arte e decorações que dão um sentimento de abrigo ao lugar: “Ganhei muitas coisas ao longo desse recomeço, e faço questão de que o Studio seja um refúgio, não apenas para mim, mas para quem precisar de acolhimento”, disse o artista.

Foto: Mateus Pinto

“Um lar no meio da mata, com uma cachoeira logo no portão do prédio, é uma dádiva, e quero que esse espaço reflita paz, simplicidade e generosidade. Luto para que tudo esteja em harmonia, para que cada detalhe fique perfeito, mas, se não der, se alguém precisar, estou sempre aberto a dividir”, completou.

Apesar de o incêndio em sua casa na Vargem Grande ter levado grande parte de seus bens, Fernando contou que carrega um único objeto consigo desde aquela época: “Existe um objeto que carrega um significado profundo para mim e que faço questão de ter ali: a Bíblia que recebi das mãos do bispo Edir Macedo. Mesmo com o fogo consumindo literalmente tudo que eu tinha, ela permaneceu”, relatou. “É mais do que um livro; é um símbolo da fé que me sustenta e do ciclo que Deus tem conduzido na minha vida”.

Após o acidente, o ator mudou-se para uma casa alugada, a qual precisou deixar por pedido da dona do imóvel. Durante a sua busca por um novo lar, a mãe de Fernando teve um sonho que guiou o filho na procura: “Foi muito forte e significativo o sonho da minha mãe. Ela não sabia que eu já estava procurando um novo lugar, depois que a proprietária pediu a casa que eu havia reformado”, contou.

No sonho, a mãe do artista relatou estar subindo uma rua de paralelepípedo, cercada por árvores, enquanto ouvia o som de uma cachoeira ao longe: “De repente, eu cheguei a uma escada. Subi e, no alto, uma voz me mostrou uma porta. Quando a porta abriu, eu vi um apartamento muito, muito pequeno. No sonho, pensei: 'Como uma pessoa consegue viver num lugar tão minúsculo?' Mas eu fui entrando e, enquanto olhava, tudo começou a mudar. O apartamento era lindo, Fernando. Tinha tantos detalhes, tanta luz, luz para todo lado… luminárias, brilho, vida. Eu comecei a achar tudo aquilo bonito”, relatou a matriarca.

Segundo o ator, uma voz no sonho contou para sua mãe que aquele Studio foi o local onde o influenciador Carlinhos Maia recebeu as bênçãos que transformaram a vida dele e que agora, aquele apartamento pertencia a Fernando. A matriarca acordou em lágrimas e, quando viu o Studio que o filho estava visitando, afirmou que aquele seria o espaço de onde viria a sua vitória e que ele nunca deveria deixar aquele local para trás.

“Eu senti naquele momento, com toda certeza, que foi Deus que me guiou até aquele lugar. Minha mãe sempre teve essa conexão espiritual muito forte, e eu sei que esse Studio foi mostrado para ela como uma bênção, um lugar de promessas. Por isso, estou lutando para comprar esse espaço. Ali é terra sagrada para mim, um ponto de partida para tudo que Deus ainda vai fazer na minha vida”, disse Fernando.

Foto: Mateus Pinto

O Studio em que Sampaio vive é atualmente cercado por natureza, próximo a uma cachoeira e com uma linda vista de árvores da janela. Para o ator, o contato e a proximidade com a natureza são de extrema importância e foram um ponto crucial na decisão de seu novo lar.

Essa conexão, no entanto, não vem de sempre. Ela começou em 2012, após ouvir de um pastor que “A alguns, Deus se revela através da natureza” e se fortificou apenas em 2017, quando Fernando ressignificou sua relação com Deus através da natureza: “Morar em um lugar cercado pela natureza, esse lugar onde eu fui resgatado espiritualmente, é como dar um passo gigante para consolidar essa jornada”, contou.

“Quero que minha existência seja inspiradora, que ela mostre que há beleza na transformação e que podemos ser inteiros, em conexão com Deus, com a natureza e com nós mesmos”, concluiu.

Após o incêndio, o conceito de lar também foi ressignificado para Fernando Sampaio, agora, em vez de pensar no “onde”, o ator afirma pensar no “como”, podendo ele estar em um abraço ou na natureza.

“O que não pode faltar é o que mantém minha alma viva: alegria, amor, paz e a simplicidade que só a natureza pode oferecer. Quero um lar onde eu possa aprender com o vento, renascer com as águas e, acima de tudo, estar perto das pessoas que amo, aquelas que me fazem bem”, explicou Fernando. “Porque, no fim das contas, o verdadeiro lar está onde o coração encontra repouso e onde somos capazes de nos sentir inteiros”.

Foto: Mateus Pinto

Foto: Mateus Pinto

