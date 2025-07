Fernando Moraes marcou presença em Campos do Jordão

Fez uma reflexão profunda e atual com os convidados sobre a "Resiliência como uma inteligência"

Lembrou a origem da palavra resilio, que significa pular para trás diante de um obstáculo e analisar as possibilidades de superar e aprender com esse processo de adversidades que a vida muitas vezes nos impõe. A Resiliência não se trata apenas de superação, mas de interação com o momento por mais difícil que seja, aprender a lidar com o acaso e as intempéries da vida, do tempo e das coisas.

O filósofo transitou por conceitos de vivência, convivência, cidadania, alteridade, respeito, afetos, visão de mundo, solidariedade e viver e outros temas relevantes para que possamos resgatar o humano em nós e esperançar dias melhores.