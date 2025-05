Fernando Fernandes reflete sobre caminhar de novo: ‘Me causou um espanto'

Depois de 14 anos sem o movimento das pernas, Fernando Fernandes ficou em pé com um exoesqueleto e revelou como foi a experiência

O apresentador Fernando Fernandes, de 44 anos, viveu uma experiência diferente em sua vida nos últimos dias. Ele teve a experiência de usar um exoesqueleto para ficar em pé e voltar a caminhar depois de 14 anos do acidente que o fez perder os movimentos das pernas.

O artista é paraplégico desde 2009, quando sofreu um grave acidente de carro. Desde então, ele usa cadeira de rodas para se movimentar e não parou de praticar esportes, inclusive os radicais. Agora, ele ficou perplexo ao ter a oportunidade de ficar em pé e caminhar com o uso de tecnologia.

"Acho que a tecnologia está começando a reacender essa chama que em mim estava apagada. Na hora que eu vi o meu movimento, exatamente como eu ando, me causou um espanto. Uau! É possível! Estamos próximos, mas precisamos evoluir mais", disse ele ao site Quem.

Então, ele completou sobre como foi a experiência inédita: "Não é parecido com nada que já vivi na vida nos meus últimos anos. Fui muito despretensioso, achando que eu não ia sentir nada e me vi fazendo os movimentos que estavam dormidos dentro de mim. Reacendeu uma chama que tinha apagado. Não me lembrava mais como era andar. Depois que eu aprendi a voar, tirei isso da minha mente. A questão do andar não faz parte do meu mundo e nem alimento isso porque não via esperanças".

Por fim, Fernando contou que teria um exoesqueleto caso a tecnologia já estivesse disponível para todos e até listou quando o acessório seria útil no dia a dia. "Eu tenho interesse em ter um exoesqueleto para fazer coisas do cotidiano, andar, passear em pé, ver o mundo de uma forma que eu não via mais há muito tempo. Acredito que esse exoesqueleto vai me proporcionar a possibilidade de reencontrar os meus movimentos, de uma forma talvez no começo robótica, mas acredito que o avanço vai buscar o movimento perfeito. Daqui a pouco vou vestir uma calça exoesqueleto que vai fazer com que o canal de transmissão que o meu cérebro e meus membros inferiores não conseguem fazer", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Fernandes (@fernandolife)

A carreira de Fernando Fernandes

Antes de se tornar apresentador da TV Globo, Fernando Fernandes apareceu na emissora pela primeira vez no BBB 2, exibido em 2002. Ele foi eliminado do reality show na terceira semana de confinamento após ser indicado ao paredão pela líder Cida.

Atleta desde a infância, Fernando também foi jogador de futebol profissional, boxeador e modelo internacional. No mundo Paraolímpico, o apresentador se consagrou Tetracampeão Mundial, Tricampeão Panamericano, Tetracampeão Sul-americano e Tetracampeão Brasileiro de Paracanoagem.

Em 2022, ele se tornou apresentador do 'No Limite', reality show de sobrevivência da Globo. Atualmente, Fernando Fernandes comanda o quadro 'Sobre Rodas' do 'Esporte Espetacular', e 'Além dos Limites', exibido no Canal OFF.

Leia também: Fernando Fernandes e Karine Alves celebram estreia no 'Esporte Espetacular'