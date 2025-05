Fernando Fernandes emociona ao caminhar com ajuda de equipamento após 14 anos

O atleta paralímpico Fernando Fernandes relatou sua experiência emocionante ao caminhar novamente: 'Uma chama que havia se apagado'

O apresentador Fernando Fernandes iniciou a semana com um relato emocionante envolvendo sua vida pessoal. Nesta terça-feira, 20, por meio de suas redes sociais, o comunicador, que sofreu um grave acidente de carro em 2009 e ficou paraplégico, compartilhou um vídeo onde aparece caminhando com a ajuda de um equipamento tecnológico.

No registro, com o auxílio do aparelho e de profissionais da área, Fernando aparece em pé enquanto anda em uma esteira. O atleta paralímpico aproveitou para falar sobre a experiência e contou que, após 14 anos, já não pensava mais na possibilidade de poder caminhar novamente.

" Depois de 14 anos sem ver, nem imaginar minhas pernas em movimento, pude reacender uma chama que em mim havia se apagado , andar já não fazia parte dos meus planos a muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa!", iniciou ele.

"Mas confesso que ter a sensação de andar e por incrível que pareça, pude sentir meus pés tocar o chão, apesar de não ter a sensibilidade, isso me sacudiu por dentro. Agora voltando pro papo racional, desde que tomei consciência completa sobre o assunto lesão medular, tive a clareza que somente a tecnologia teria o interesse em devolver esses movimentos, já a medicina vai preferir me remediar! Bom, seguimos em busca dos ‘próximos passos’…", concluiu o apresentador.

Além de Fernando Fernandes, diversos internautas também se emocionaram com o vídeo e o relato do famoso. "Nossa! Que emoção meu amigo! Que lindo isto", declarou um seguidor nos comentários da postagem. "Fiquei com os olhos cheios d'água. Sempre há esperança por mais inacreditável que possa ser", disse outro. "A emoção tomou conta por aqui!", falou um terceiro.

A carreira de Fernando Fernandes

Antes de se tornar apresentador da TV Globo, Fernando Fernandes apareceu na emissora pela primeira vez no BBB 2, exibido em 2002. Ele foi eliminado do reality show na terceira semana de confinamento após ser indicado ao paredão pela líder Cida.

Atleta desde a infância, Fernando também foi jogador de futebol profissional, boxeador e modelo internacional. No mundo Paraolímpico, o apresentador se consagrou Tetracampeão Mundial, Tricampeão Panamericano, Tetracampeão Sul-americano e Tetracampeão Brasileiro de Paracanoagem.

Em 2022, ele se tornou apresentador do 'No Limite', reality show de sobrevivência da Globo. Atualmente, Fernando Fernandes comanda o quadro 'Sobre Rodas' do 'Esporte Espetacular', e 'Além dos Limites', exibido no Canal OFF.

