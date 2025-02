A atriz Fernanda Vasconcellos, de 40 anos, revela insegurança e fala sobre pausa na carreira para se dedicar integralmente à maternidade

A atriz Fernanda Vasconcellos, de 40 anos, decidiu pausar a carreira por um tempo para se dedicar integralmente à maternidade após o nascimento de Romeo, que hoje tem dois anos. Conhecida pelos papeis de destaque em novelas de sucesso como Páginas da Vida e A Vida da Gente, da TV Globo, a artista agradece a Deus por seu filho ser uma criança feliz. E aproveitou o bate-papo no Na Palma da Mari, da CNN Pop, para compartilhar os seus medos.

Medos e traumas

“Eu sou muito medrosa”, admitiu na ocasião. “Tinha medo de passar meus medos pra ele [Romeu]. Ele ser meio inseguro ou, sei lá, eu entrar numa depressão pós-parto e não conseguir ajudar. Porque mãe é muito isso, né? Está ali pra ajudar a criança a crescer. Eu tinha medo de não conseguir dar essa alegria para ele, mas está dando certo”.

Aliás, Fernanda também tinha outro medo: de ser esquecida por conta do tempo 100% dedicado à maternidade.

“As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Ainda mais quando você tem um filho e fica trancada em casa. Não consegue ter muita noção do que está acontecendo fora”, justificou. “Você fala: ‘Será que vou ficar para trás?’ Mas, ao mesmo tempo, um bom trabalho é um bom trabalho. Acho que é bobagem mesmo de quem tá muito tempo sozinha em casa”, disse.

No entanto, Vasconcellos julga que a pausa na carreira foi a decisão certa. “É muito difícil pra mim não produzir como eu produzia antes. É uma coisa que que eu sinto falta diariamente”, assumiu. “Mas eu sentiria mais falta se eu não tivesse perto dele”.

E a maternidade, de fato, mudou Fernanda, Hoje ela sente que se irrita muito menos com as coisas, está com mais paciência. Além de que a vida tomou um novo sentido. “Você quer aproveitar mais as coisas boas, porque você vê que é tudo muito mágico. Uma criança nascer é mágico, então você já fica com aquilo e fala: ‘Isso é um milagre, eu preciso aproveitar'”, revelou.

Confira, abaixo, a entrevista na íntegra:

Leia também: Fernanda Vasconcellos posta registro raro com a família em passeio de barco