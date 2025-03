Fernanda Torres recusa convite para desfile das campeãs e revela motivo

Fernanda Torres foi convidada para estar presente no desfile das campeãs, no Rio de Janeiro, mas recusou o convite. Saiba o motivo!

No último domingo, 2, o filme Ainda Estou Aqui fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, garantindo o primeiro Oscar para o Brasil. Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva no longa, estava concorrendo para Melhor Atriz, mas perdeu o prêmio para Mikey Madison, de Anora.

Com tanta repercussão, o prefeito do Rio de Janeiro convidou a atriz para estar presente em um carro alegórico no desfile das campeãs, que acontece no próximo sábado, 8.

No entanto, Fernanda recusou o convite e afirmou que precisa descansar após a intensa temporada de premiações e os eventos de divulgação do filme.

"Minha vida não para desde setembro. Assim que passar isso tudo, vou precisar descansar. As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há seis meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho", disse a artista em nova enviada ao Splash Uol.

Medo

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, revelou na segunda-feira, 3, durante entrevista coletiva em Los Angeles, Estados Unidos, que a equipe do filme Ainda Estou Aquitinha receio do longa brasileiro sair da cerimônia de premiação do Oscar 2025 sem estatueta.

“Tínhamos muito medo de não levar o Oscar para casa. Ficava um empurrando para o outro. O Walter dizia: 'você é que tem chance'. E eu dizia: 'não, Walter, você é que vai subir ali, estou empurrando para você essa responsabilidade'”, disse.

Na ocasião, a intérprete de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui também falou sobre a mobilização nacional com a vitória do longa

“O Brasil está uma loucura. Não sei o que aconteceu que esse filme virou um movimento pátrio. O Brasil abraçou esse filme! Nós ficamos muito impressionados com o poder que isso foi criando, que isso foi representando”, declarou.

