Fernanda Torres é capa de renomada revista americana: 'Já ganhou'

A atriz Fernanda Torres, protagonista do filme 'Ainda Estou Aqui', é capa da revista americana 'The Hollywood Reporter'

Fernanda Torres é capa da nova versão digital da revista americana The Hollywood Reporter. Ele é conhecido por ser um dos principais veículos dos Estados Unidos no que diz respeito à cobertura de cinema e grandes premiações.

Na edição veiculada neste sábado, 15, a revista escreveu na capa: 'Fernanda Torres já ganhou' . A afirmação acontece na semana decisiva de votações para o Oscar. Além disso, eles destacaram que a famosa ainda não comemorou sua vitória no Globo de Ouro por conta dos incêndios em Los Angeles e pela intensa campanha para o prêmio concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Na entrevista, a protagonista do filme 'Ainda Estou Aqui', contou que não voltou ao Brasil desde as indicações, que saíram no dia 23 de janeiro, por conta da divulgação do longa. O veículo também entrou em contato com Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que baseou o filme. Ele defendeu o clima de Copa do Mundo que irá se instaurar no dia da premiação, 2 de março.

Confira:

Fernanda Torres confessa vontade de participar de filmes de ação

Em entrevista à revista Variety nesta quinta-feira, 13, Fernanda Torres compartilhou um desejo inusitado para sua carreira internacional. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui, a atriz revelou que adoraria integrar a icônica franquia 007, mas não como uma aliada do agente secreto - e sim ao lado dos vilões.

"Não separo minha carreira no Brasil da carreira internacional. Uma carreira é feita de bons filmes, peças e televisão. Adoraria fazer um filme de ação, assim como adoraria participar de um filme de arte europeu", confessou Fernanda.

Na sequência, a artista revelou um papel específico que gostaria de interpretar caso integrasse o elenco da saga. "Adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond, e apenas dizer: 'Ele está esperando por você na outra sala, Sr. Bond.' É isso. Esse é o meu sonho. Só esse diálogo. É tudo o que eu quero fazer".

