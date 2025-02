Fernanda Torres arranca risos ao dizer que ainda se sente como o Pikachu

Durante o Festival de Cinema de Santa Barbara, Fernanda Torres arrancou risos ao dizer que ainda se sente como o Pikachu, famoso personagem do Pokemon

No último domingo, 9, Fernanda Torres marcou presnça no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, na California, nos Estados Unidos.

Na ocasião, a atriz esbanjou carisma e bom humor. Na ocasião, uma fã americana perguntou se a famosa ainda se sente o Pikachu, devido à fama que recebe.

“Sim, mais do que nunca”, respondeu Fernanda, arrancando risos. A pergunta faz referência à comparação que a artista fez em 2022.

Na ocasião, Fernanda disse que ao receber a aclamação do público se sentia como o famoso personagem do Pokemon.

É importante ressaltar que Fernanda Torres está indicada para Melhor Atriz no Oscar pelo seu trabalho em Ainda Estou Aqui. O filme ainda concorre para Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Encontro de divas

A atriz Fernanda Torres prestigiou o Festival de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia, no último final de semana e viralizou na internet por causa de um vídeo especial. Ela foi flagrada ao cumprimentar a atriz Ariana Grande de um jeito diferente.

A brasileira encantou e surpreendeu ao fazer o gesto de ‘bater o cabelo’ da personagem Glinda, vivida por Ariana, no filme Wicked. As duas se encontraram no tapete vermelho do evento internacional e Fernanda balançou a cabeça para imitar o gesto da personagem da colega de profissão.

Ariana retribuiu o gesto e as duas se abraçaram calorosamente. Nesta segunda-feira, 10, Torres compartilhou fotos das duas juntas em sua rede social e disse: “Eu e Ariana. Amei Wicked”.

