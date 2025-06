Fernanda Souza faz rara aparição com a namorada em dia na praia

Fernanda Souza celebra o seu aniversário de 41 anos com passeio na praia ao lado da namorada. Vejas fotos das duas juntas

A atriz e apresentadora Fernanda Souza aproveitou o dia do seu aniversário de 41 anos para curtir um passeio na praia. Nesta quarta-feira, 18, ela foi flagrada pelos paparazzi ao lado de sua namorada, a produtora Eduarda Porto, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

As duas foram fotografadas enquanto estavam saindo da orla. Fernanda surgiu com blusa de proteção solar, enquanto Eduarda usava um conjunto listrado.

Vale lembrar que Fernanda e Eduarda são discretas com o relacionamento. Elas assumiram o namoro publicamente em abril de 2022, mas quase não compartilham fotos juntas na internet e não costumam ir a eventos públicos. Foi com o relacionamento delas que Fernanda Souza assumiu ser bissexual. Antes de Eduarda, ela só tinha assumido relacionamentos com homens.

Fernanda Souza curte dia na praia com a namorada, Eduarda Porto - Foto: Dilson Silva / AgNews

Fernanda Souza curte dia na praia com a namorada, Eduarda Porto - Foto: Dilson Silva / AgNews

Fernanda Souza curte dia na praia com a namorada, Eduarda Porto - Foto: Dilson Silva / AgNews

Fernanda Souza curte dia na praia com a namorada, Eduarda Porto - Foto: Dilson Silva / AgNews

Fernanda Souza curte dia na praia com a namorada, Eduarda Porto - Foto: Dilson Silva / AgNews

Fernanda Souza curte dia na praia com a namorada, Eduarda Porto - Foto: Dilson Silva / AgNews

Leia também:Fernanda Souza é clicada de biquíni pela namorada em momento íntimo: "Vantagens"

Como Fernanda Souza e Eduarda Porto assumiram o namoro?

Fernanda Souza e Eduarda Porto assumiram o namoro por meio das redes sociais. A atriz mostrou uma foto das duas juntas nas redes sociais e encantou seus fãs ao viver um romance com outra mulher. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós... Amor é amor”, afirmou na época.

Leia também: Fernanda Souza sofre com distância da namorada: “Saudade da minha mulher”

Thiaguinho faz homenagem para Fernanda Souza

O cantor Thiaguinho começou o dia desta quarta-feira, 18, com uma homenagem para sua ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza. Nos stories do Instagram, ele resgatou uma foto com a estrela para celebrar o aniversário de 41 anos dela.

“E hoje é dia de celebrar sua vida, Fernanda Souza. Muita saúde, paz, alegria, amor e tudo de melhor que meu coração tem pra te desejar! Que você siga sendo essa luz para todos nós que te rodeamos e te amamos! Deus abençoe demais sua vida e nossa parceria eterna! Conte comigo para sempre! Feliz aniversário”, afirmou ele.

Vale lembrar que Thiaguinho e Fernanda Souza viraram amigos após a separação. Os dois terminaram o casamento em 2019 após crises na relação. Desde então, eles não pararam de ser vistos juntos em celebrações.

Thiaguinho e Fernanda Souza

Fernanda Souza surge com a namorada no show do ex-marido, Thiaguinho

Há pouco tempo atrás, a apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores ao compartilhar um momento de diversão com a namorada,Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show Tardezinha, que é do seu ex-marido, o cantor Thiaguinho.

Nos stories do Instagram, elas apareceram curtindo, cantando e pulando enquanto curtiam o show de Thiaguinho. Sorridentes, as duas mostraram sintonia no momento de alegria. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria... Te amamos sem fim!”, disse ela na imagem.

Leia também: Fernanda Souza fez sinastria amorosa com namorada: "A gente obedece"