Fernanda Paes Leme revela afastamento de amigas após nascimento da filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme abriu o coração ao falar sobre a mudança em sua vida após a chegada da maternidade. A artista é mãe da pequena Pilar, de 1 ano, fruto de sua antiga relação com Victor Sampaio.

Em entrevista ao programa 'Engatilhadas', da DiaTV, Fernanda contou que algumas amigas acabaram se afastando depois da chegada da herdeira. Ao longo de seu desabafo, a famosa explicou que, com o tempo, percebeu que também se distanciou, sem querer, de colegas que se tornaram mães antes dela.

" A maternidade afasta um pouco as pessoas, tem um pouco esse lugar. É impressionante, porque depois que fui mãe, fui entender o que eu também tinha feito com algumas amigas minhas depois que se tornaram mães. É aquele clássico: dá uma desaparecida. Me atentei, e não gostei", declarou ela.

"E é curioso, porque isso realmente acontece. É como se você precisasse separar. Eu me vi fazendo coisas com amigas minhas quando elas foram mães, principalmente isso de se afastar. É esse lugar mesmo de: 'Eu não estou passando, não vou chamar, porque ela não vai poder viajar... Está sem babá'. [Mas], se você vai fazer uma festa [no Rio de Janeiro], e eu estou morando lá, me chama! Deixa a escolha ser minha", continuou.

Por fim, Fernanda Paes Leme refletiu sobre a solidão enfrentada pela mulher em relação às amizades logo após a chegada da maternidade. "Esse lugar da maternidade, ele exclui um pouco a mulher que é mãe, e quando me vi nisso, eu falei: 'Meu Deus, eu preciso pedir desculpas para uma galera'. Várias amigas minhas. Depois eu pensei que eu não estive muito presente. Porque é uma solidão que bate, é uma coisa muito doida ", concluiu.

Fernanda Paes Leme fala sobre luto ao recordar aborto

Recentemente, Fernanda Paes Leme relembrou um momento difícil vivido antes da chegada de sua filha, Pilar. A atriz e apresentadora contou que, após deixar de usar métodos contraceptivos, passou um mês sem menstruar, mas, pouco depois, enfrentou a dor de um aborto espontâneo.

A atriz relembrou que, cerca de quatro dias após o teste positivo, um sangramento indicou a perda do bebê. “Se não tivesse feito o teste, não ia nem saber. Isso acontece com muitas mulheres, que nem sabiam que estavam grávidas. Deu positivo, estava grávida e esse luto, essa perda, me tomou por inteira”.

"Aí, um dia, alguém falou: 'Magina, isso é supernormal'. Eu falei que normal não é, pode ser comum, mas a gente não pode colocar como normal. E as expectativas que a gente colocou em um, dois, três dias, pode ser três horas ou em meia hora, a gente tem quando aquele positivo aparece, tanto boas, quanto ruins. A gente não tem como mensurar", acrescentou.

