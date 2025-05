Fernanda Paes Leme relembra mudanças no visual: 'Prefere qual?'

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme resgatou algumas mudanças que já fez em seu visual e ainda perguntou a preferência dos seguidores

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco millhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 8, a atriz e apresentadora relembrou as inúmeras mudanças no visual que fez ao longo de sua carreira. A famosa surgiu com os cabelos curtos, ruivos, loiros e de inúmeras outras formas.

Fernanda ainda quis saber qual é a preferência dos seus fãs. "Se precisar, eu mudo. Se não precisar, mas eu quiser… Mudo também. Nesse TBT, reuni alguns dos muitos cabelos que eu já tive (e olha que nem coube tudo no álbum). Prefere qual?", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Muito bom! Camaleoa! Adoro isso", escreveu uma internauta. "Eu amo todas as versões", disse outra. "Nem sei. Linda em todas! Mas o cabelo curto da primeira foto gosto muito", opinou uma terceira.

Fernanda Paes Leme pretende voltar às novelas?

Na terça-feira, 6, Fernanda Paes Leme aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores.

Um internauta quis saber se a famosa pretende retornar para as novelas algum dia e Fernanda garantiu que seu retorno pode estar mais próximo do que se imagina.

"Eu tenho vontade. Eu acho que agora eu estou começando a ficar com saudades. Fiquei muitos anos sem fazer novela, a última novela que eu fiz foi Salve Jorge. Vocês têm noção? Faz muito tempo. Agora estou ficando com vontade de voltar. Quem sabe pensar no ano que vem, de repente...dar umas voltinhas lá na Globo", disse ela.

Fernanda Paes Leme começou sua carreira de atriz no seriado Sandy & Junior, exibido pela Rede Globo entre 1998 e 2002. Em seguida, a famosa atuou em diversas novelas como Agora É Que São Elas, Um Só Coração, Da Cor do Pecado, América, Desejo Proibido, Insensato Coração, entre outras.

O último trabalho de Fernanda na TV foi uma participação como Solange em Malhação: Vidas Brasileiras, exibida em 2018. Porém, a última novela inteira que ela participou foi Salve Jorge, de 2012. Na trama, ela interpretou a Tenente Márcia Dias. Longe da TV, Fernanda Paes Leme focou em sua carreira de apresentadora.

