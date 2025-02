Fernanda Paes Leme relata dificuldade para conseguir trabalhos após ser mãe

A apresentadora Fernanda Paes Leme, que é mãe de Pilar, de cinco meses, desabafa sobre maternidade e diz que muitas portas se fecharam após se tornar mãe

Nesta sexta-feira, 14, a apresentadora Fernanda Paes Leme, de 41 anos, decidiu desabafar sobre a maternidade por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a artista contou que está com dificuldade em conseguir novos trabalhos desde que se tornou mãe de Pilar, de cinco anos. Sentada no chão do quarto, a famosa disse que muitas portas se fecharam à ela, embora reconheça os seus privilégios na carreira e na vida pessoal.

“Alô, eu tirei um bebê dentro de mim, não meu cérebro”, começou sobre a maneira em que tem sido percebida após se tornar mãe. E contou que tem a sensação de ter sido “esquecida na maternidade”, pois muitas vezes não é reconhecida como profissional, mas como a mãe.

Em seguida, Leme afirmou que não há problema algum em quem decidiu deixar a carreira de lado para focar na maternidade. No entanto, ela dise que essa não é a sua realidade e que tem enfrentado dificuldade para trabalhar após ser mãe da bebê, fruto de seu antigo noivado com Victor Sampaio.

Fernanda tem financiado os seus próprios projetos

“Esse video é sobre a minha experiencia, que mesmo com todo privilegio do mundo, de poder desacelerar depois do nascimento da minha flha, eu encontro dificuldade, resistencia no mercado de me chamar para trabalhar, de investir nos meus projetos, nas minhas ideias”, disse.

Fernanda contou ainda que financiar os seus próprios projetos gera ansiedade, pois ela não sabe se eles irão dar certo. E compartilhou sua intenção de voltar a estudar e dar vida aos próprios trabalhos.

