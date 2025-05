Fernanda Paes Leme posta fotos raras para celebrar Dia das Mães

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme postou algumas fotos de quando estava grávida e com a filha recém nascida para celebrar o Dia das Mães

Neste domingo, 11, em que é celebrado o Dia das Mães, Fernanda Paes Leme postou algumas fotos raras em suas redes sociais.

A atriz e apresentadora relembrou momentos em que estava grávida e também os primeiros dias ao lado da filha Pilar, de um ano, fruto do relacionamento com Victor Sampaio.

"O tempo me fez filha, mãe e ver minha mãe virar avó. Feliz Dia das Mães para quem carrega, para quem cuida, para quem é, foi e continua…do seu jeito", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários de seguidores desejando um Feliz Dia das Mães para Fernanda.

Autoestima após gravidez

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme separou um tempo na terça-feira, 6, para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. Por meio das redes sociais, a artista abordou a 'aceitação do corpo' após a gravidez.

Fernanda é mãe de Pilar, que completou um ano de vida no dia 17 de abril. De acordo com a famosa, as mudanças no corpo ocorridas ao longo dos últimos 12 meses não foram uma preocupação para ela.

"Eu fui me pesar ontem, estava na casa de uma amiga que tinha balança e falei: ‘deixa eu me pesar para ver com quanto [de peso] eu estou’. Nunca mais tinha me pesado, mesmo. Vi que voltei ao peso que eu estava antes de engravidar da Pilar, até um pouco menos", iniciou.

Em seguida, Fernanda Paes Leme ressaltou que a mudança no corpo logo após a gestação vai muito além de perder ou ganhar peso. "Mas é uma mudança total, não é sobre o peso em si. Muda tudo. Vem uma flacidez, a cicatriz da cesárea, você vira mesmo uma nova pessoa, internamente e externamente também", declarou ela.

"A Pilar completou um ano. Não existe prazo ou tempo para nada disso. Mas, eu fiquei feliz de não ter ‘noiado’ nessa questão do corpo durante esse período. Eu foquei no que eu precisava focar, que era ela", concluiu a atriz.

Pilar é filha de Fernanda Paes Leme com Victor Sampaio. Os dois, que ficaram juntos por cerca de quatro anos, anunciaram o fim da relação em janeiro de 2025.

