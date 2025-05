Fernanda Paes Leme manda recado especial para Preta Gil: 'Conte sempre comigo'

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar novas fotos ao lado da amiga, a cantora Preta Gil

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para compartilhar novas fotos ao lado da amiga, a cantora Preta Gil. Na véspera de sua viagem aos Estados Unidos, onde dará seguimento ao tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2023, a filha de Gilberto Gil recebeu amigos para um almoço especial de Dia das Mães neste domingo, 11.

Ao compartilhar a foto em que aparece ao lado da amiga, Fernanda Paes Leme escreveu: “Ontem me nutri de amor, fé e afeto com minha Tchuca. A Preta Gil tem o dom de transformar o ambiente e o mundo em um lugar melhor. Te amo e conte sempre comigo” . Nos comentários, Preta Gil reagiu: “Te amo infinitamente”.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Nesta segunda-feira, 12, ela embarcou rumo aos Estados Unidos para seguir com o tratamento de câncer. A artista chegou ao local acompanhada de Marcello Azevedo e Malu Borges usando cadeira de rodas, e também, uma máscara de proteção.

Em março, durante participação no Domingão com Huck, da TV Globo, a artista já havia anunciado a nova etapa: "No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse ela.

