Fernanda Paes Leme fala sobre ter sexo de primeira: 'Não quero mais namorar'

Solteira após se separar do pai de sua filha, Fernanda Paes Leme fala sobre transar no primeiro encontro por não querer mais namorar

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme fez uma nova revelação de sua vida amorosa após terminar a relação de quatro anos com Victor Sampaio, o pai de sua filha Pilar, de um ano. Em seu podcast, O Grande Surto, a famosa comentou que não está querendo namorar.

Solteira desde janeiro, a artista contou que está transando no primeiro encontro, coisa que não fazia antes, caso acreditasse que o parceiro tivesse potencial a se tornar algo mais sério.

"Quando já gostava do cara, falava: 'não posso dar de primeira'. Agora estou transando de primeira mesmo porque não quero mais namorar", declarou ela.

Fernanda Paes Leme então comentou sobre muitas mulheres pecisarem de um tempo para conhecerem o pretendente até terem a primeira vez. "Cada um pensa de um jeito, tem mulher que é demissexual, mas tem gente que acha que não pode transar [de primeira] porque precisa dar um tempo para poder transar de novo", ponderou.

Nos últimos dias, em seu aniversário, Fernanda Paes Leme ganhou um recado carinhoso do pai de sua filha. Em janeiro deste ano, ela anunciou que não estava mais com Victor Sampaio.

Fernanda Paes Leme fala sobre luto ao recordar aborto

Recentemente, Fernanda Paes Leme relembrou um momento difícil vivido antes da chegada de sua filha, Pilar. A atriz e apresentadora contou que, após deixar de usar métodos contraceptivos, passou um mês sem menstruar, mas, pouco depois, enfrentou a dor de um aborto espontâneo.

A atriz relembrou que, cerca de quatro dias após o teste positivo, um sangramento indicou a perda do bebê. “Se não tivesse feito o teste, não ia nem saber. Isso acontece com muitas mulheres, que nem sabiam que estavam grávidas. Deu positivo, estava grávida e esse luto, essa perda, me tomou por inteira”.

"Aí, um dia, alguém falou: 'Magina, isso é supernormal'. Eu falei que normal não é, pode ser comum, mas a gente não pode colocar como normal. E as expectativas que a gente colocou em um, dois, três dias, pode ser três horas ou em meia hora, a gente tem quando aquele positivo aparece, tanto boas, quanto ruins. A gente não tem como mensurar", acrescentou.