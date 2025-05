Fernanda Paes Leme fala sobre separação: 'Não queria mais'

Fernanda Paes Leme esbanja sinceridade ao falar sobre sobre a decisão de se separar antes do primeiro aniversário da filha e como é a relação com o ex

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme relembrou a decisão de se separara do ex-marido, o empresário Victor Sampaio, antes da filha, Pilar, completar um ano de idade. Em participação no ‘Desculpa Alguma Coisa’, de Tati Bernardi, ela contou que já sabia que queria se separar, mas também sofreu com a decisão.

"Foi doloroso por a gente saber que queria que tivesse dado certo, viu que não tinha dado - que tinha dado durante quatro anos. Para mim foi muito errado o meu término. Eu elaborei muito ele, tanto na análise quanto sozinha, e com ele. Eu acredito que talvez, do lado dele, tenha tido, depois, um pouco mais de ‘calma, deixa eu ver eu estou direitinho’, mas eu acho que eu desde o início sabia que não queria mais”, afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre construir uma relação diferente com o ex em prol da filha. "Deu certo por um bom tempo a minha relação com o Vitor, e hoje vai continuar dando certo mas em outra configuração. Então esta tudo bem a gente tem amor, tem respeito, uma filha linda, que faz com que a gente permaneça unidos. E tenho certeza de que eu vou chegar em um lugar em que vai ser muito amiga e conviver todo mundo”, afirmou ela.

Quando Fernanda Paes Leme se separou?

A atriz Fernanda Paes Leme anunciou o fim de seu relacionamento com Victor Sampaio em janeiro de 2025, quando a filha tinha 8 meses. "Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês... Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva", iniciou ela.

"Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta, eu preciso do MELHOR pra minha filha, e viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem pra mim e nem pra ela. Eu acredito que gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente. Só pra não criar nenhum tipo de especulação... Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação".

"Tá tudo bem. Fica a tristeza por algo que se rompeu. Mas não existiu revolta, brigas, nada disso.... Somos adultos e vamos transformar o sentimento que existe, aos poucos, em algo muito mais bonito e leve pra todo mundo. Fica também a felicidade e consciência de que todo o tempo em que estivemos juntos, deu certo. Deu muito certo. Porque dele veio nossa filha, nosso laço, e é por ela que a gente decidiu ser feliz, longe de uma rotina juntos que tava se tornando incompatível com nossas necessidades. Foi algo pelo qual lutamos contra por um tempo, mas decidimos ser fiéis ao que estávamos sentindo de verdade e amadurecemos até chegar aqui. E Pipa tem uma mãe e um pai que a amam incondicionalmente, que fazem tudo por ela e estão prontos para transformar dois lares em novos lugares cheios de felicidade e presença".

'"Fui criada pra não viver de aparências, pra buscar o que eu quero e preciso, e é isso que eu vou fazer... Aliás, que sempre fiz. Nisso tudo eu sou muito grata ao Victor, meu parceiro no maior projeto da minha vida - que foi a maternidade -, meu amigo de tantos anos, pai da minha filha, meu sócio. Desejo que você seja feliz, desejo ser feliz e que nossa felicidade reflita em nosso bem mais precioso que é a nossa Pipa", encerrou.

