Fernanda Paes Leme entrega detalhe do casamento de Giovanna Lancellotti: 'Não sei se poderia contar'

A atriz Giovanna Lancellotti e o noivo, Gabriel David, vão oficializar a união no próximo mês. E Fernanda Paes Leme adiantou detalhes do dia especial

A atriz Giovanna Lancellotti e o noivo, Gabriel David, vão oficializar a união com duas celebrações. A primeira cerimônia está marcada para 21 de junho de 2025, e a segunda acontecerá uma semana depois, no dia 28. Nesta terça-feira, 6, Fernanda Paes Lemerevelou que foi escolhida como madrinha do casamento e que sua filha, Pilar, de 1 ano, será a daminha de honra.

Durante uma interação nas redes sociais, Fernanda foi questionada se vai ser madrinha do casal. "Sim, eu sou madrinha desse casamento. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu amo os dois juntos. Construímos uma amizade muito verdadeira, muito sólida, ela é madrinha da minha filha. Ela vai casar com o homem da vida dela, então, é muita emoção! Não sei o que vai ser de mim!", disse.

E adiantou: "E ainda tem uma surpresa que eu não sei se eu poderia contar, mas eu vou contar, a Pilar vai ser daminha! Então, é praticamente a minha irmã mais nova casando, minha filha sendo daminha, vou chorar muito".

O que mais se sabe sobre o casamento?

Por enquanto, os noivos não revelaram os detalhes de como será cada uma das celebrações. Os padrinhos já estão recebendo a caixa com o convite, que conta com gravatas nas cores azul e prata para cada uma das cerimônias, um perfume de marca de luxo e uma garrafa de vinho personalizada com os nomes dos noivos.

Em participação do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti abriu sobre a intimidade do casal e deu detalhes sobre como conheceu Gabriel David. "Eu caí em um belo golpe", ela brincou ao falar sobre o romance com o herdeiro da Beija-Flor, que começou em 2021.

