CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Fernanda Paes Leme e Alvaro são flagrados aos risos em shopping carioca
Atualidades / Amizades

Fernanda Paes Leme e Alvaro são flagrados aos risos em shopping carioca

Após aproximação no ‘Dança dos Famosos’, Alvaro e Fernanda Paes Leme aproveitam uma tarde de compras em shopping no Rio de Janeiro; Confira!

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 19h15

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fernanda Paes Leme e Alvaro
Fernanda Paes Leme e Alvaro - Fotos: Edson Douglas Agnews

Alvaro e Fernanda Paes Leme criaram uma parceria inseparável durante a participação do quadro Dança dos Famosos, da Rede Globo. Os amigos foram vistos aos risos no Village Mall, shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 3.

A atriz e o influenciador foram flagrados enquanto carregavam sacolas de lojas de luxo, e se atualizaram das conversas e fofocas. Os famosos almoçaram juntos e realizaram várias publicações em suas redes sociais.

Fernanda comentou com seus seguidores que foi ao shopping para arrumar seu celular, que sofria de problemas técnicos. Ela revelou que aproveitou o passeio para almoçar com “alguém especial”. “Hoje vim almoçar com alguém especial, que estou com muitas saudades, que eu não vejo a hora de encontrar”, contou ela em seus stories.

Veja as fotos!

Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews
Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews
Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews
Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews
Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews
Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews

Fernanda Paes Leme é eliminada da ‘Dança dos Famosos’

No último domingo, 31, a atriz Fernanda Paes Leme foi eliminada da competição Dança dos Famosos, junto de Cátia Fonseca. As participantes receberam as menores notas na oitava rodada, em que dançaram o famoso rock dos anos 60 com seus professores.

A atriz realizou uma publicação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 1, onde desabafou sobre sua eliminação do quadro. “Assim que acabaram as gravações do Dança Dos Famosos, com o resultado da minha eliminação, eu me recolhi pra chorar sozinha. Chorei, chorei, chorei... Estava muito sensível com a presença do Gilberto Gil e da Flora Gil no Domingão, com a minha saída (claro) e com o fato de que ia me separar tão prematuramente daquela turma toda. Eu não esperava e sentia que podia ter entregado muito mais”, escreveu Fernanda Paes na legenda.

Ela ainda agradeceu o público, a equipe, a produção do programa e ao Luciano Huck pela participação e pelo carinho que recebeu ao longo do tempo que esteve no quadro. “Mas esse post é pra agradecer a vocês que torceram, que me fizeram gargalhar e chorar de ontem pra hoje lendo os comentários, os memes, as hashtags, que vão sentir minha falta no programa e nos bastidores dele, que era sempre um grande surto. Ser acolhida pelo público é o desejo de todo artista e ontem eu senti isso. Ainda sinto”, finalizou ela.

Leia também: Médica faz alerta sobre síndrome enfrentada por Fernanda Paes Leme: 'O sofrimento é real'

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

dança dos famososfernanda paes lemeAlvaro
Fernanda Paes Leme Fernanda Paes Leme  

Leia também

Como assim?

Neymar Jr - Foto: Reprodução/Instagram

Empresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento

Reforma

Tainá Costa e Éder Militão - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa

Abriu o coração!

Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos

Emocionante!

Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro e Vera Viel presenteiam funcionária com apartamento

Emoção!

Fabiana Justus fala sobre doador de medula - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus detalha primeiro contato com doador de medula: 'A carta mais perfeita'

Affair

Virginia e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos deixando iate de luxo na Espanha

Últimas notícias

Pai de Sabrina Sato não revelou detalhes sobre sua saúdePai de Sabrina Sato faz retirada do pâncreas e médica explica: 'Controle e qualidade de vida'
Neymar JrEmpresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento
Meghan MarkleMeghan Markle revela os erros de gravação de ‘Com Amor, Meghan’
Fabiana JustusFabiana Justus se arrepende de adiar cirurgia ocular e médico diz: 'Melhora qualidade de vida'
Tainá Costa e Éder MilitãoEsposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa
Viih Tube, Eliezer, Lua e RaviViih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos
Rodrigo Faro e Vera VielRodrigo Faro e Vera Viel presenteiam funcionária com apartamento
Sergio Guizé e Bianca BinSergio Guizé impressiona com declaração para Bianca Bin: 'Você é luz'
Fernanda Paes Leme e AlvaroFernanda Paes Leme e Alvaro são flagrados aos risos em shopping carioca
Fernanda Stroschein revelou que descobriu uma cefaleia e agora está recuperadaMédica sobre diagnóstico da noiva de MC Guimê: 'Precisa ser investigada rapidamente'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade