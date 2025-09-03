Fernanda Paes Leme e Alvaro são flagrados aos risos em shopping carioca

Após aproximação no ‘Dança dos Famosos’, Alvaro e Fernanda Paes Leme aproveitam uma tarde de compras em shopping no Rio de Janeiro; Confira!

Alvaro e Fernanda Paes Leme criaram uma parceria inseparável durante a participação do quadro Dança dos Famosos, da Rede Globo. Os amigos foram vistos aos risos no Village Mall, shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 3.

A atriz e o influenciador foram flagrados enquanto carregavam sacolas de lojas de luxo, e se atualizaram das conversas e fofocas. Os famosos almoçaram juntos e realizaram várias publicações em suas redes sociais.

Fernanda comentou com seus seguidores que foi ao shopping para arrumar seu celular, que sofria de problemas técnicos. Ela revelou que aproveitou o passeio para almoçar com “alguém especial”. “Hoje vim almoçar com alguém especial, que estou com muitas saudades, que eu não vejo a hora de encontrar”, contou ela em seus stories.

Veja as fotos!

Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews

Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews

Fernanda Paes Leme e Alvaro Fotos: Edson Douglas Agnews

Fernanda Paes Leme é eliminada da ‘Dança dos Famosos’

No último domingo, 31, a atriz Fernanda Paes Leme foi eliminada da competição Dança dos Famosos, junto de Cátia Fonseca. As participantes receberam as menores notas na oitava rodada, em que dançaram o famoso rock dos anos 60 com seus professores.

A atriz realizou uma publicação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 1, onde desabafou sobre sua eliminação do quadro. “Assim que acabaram as gravações do Dança Dos Famosos, com o resultado da minha eliminação, eu me recolhi pra chorar sozinha. Chorei, chorei, chorei... Estava muito sensível com a presença do Gilberto Gil e da Flora Gil no Domingão, com a minha saída (claro) e com o fato de que ia me separar tão prematuramente daquela turma toda. Eu não esperava e sentia que podia ter entregado muito mais”, escreveu Fernanda Paes na legenda.

Ela ainda agradeceu o público, a equipe, a produção do programa e ao Luciano Huck pela participação e pelo carinho que recebeu ao longo do tempo que esteve no quadro. “Mas esse post é pra agradecer a vocês que torceram, que me fizeram gargalhar e chorar de ontem pra hoje lendo os comentários, os memes, as hashtags, que vão sentir minha falta no programa e nos bastidores dele, que era sempre um grande surto. Ser acolhida pelo público é o desejo de todo artista e ontem eu senti isso. Ainda sinto”, finalizou ela.

