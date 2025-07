Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre fim da amizade com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Fernanda Paes Leme surpreende ao comentar sobre o afastamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: ‘Afinidades diferentes'

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme falou abertamente sobre o fim da amizade com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Em uma participação no videocast Grande Surto, ela contou que eles se afastaram nos últimos anos por causa de diferenças nas vidas deles e que ela tentou recuperar a amizade, mas não teve sucesso.

"Eu tive realmente uma amizade muito próxima e de muitos anos com eles. A gente claramente se afastou e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também", disse ela.

E completou: "Eu acho que eu cobrei coisas que eu não deveria ter cobrado, atenção que eu poderia ter deixado pra lá e que eu não percebi".

Então, a estrela refletiu sobre como é o fim de uma amizade. "Hoje, eu entendo que sofri muito mais pela insistência, do que pela perda em si. Porque amizade não é algo que precisamos forçar, não é uma cobrança, um alerta . Não! Amizade não deveria ter uma multa de rompimento, a gente tem um contrato afetivo que vale até quando faz sentido. No nosso caso, hoje, a gente está afastado, mas o amor existe, ele não sumiu e não some. Da minha parte, não há nenhuma mágoa e eu espero que a gente consiga se encontrar, ter amor e leveza e viver", contou.

O fim de Fernanda Paes Leme com o pai da filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme relembrou a decisão de se separara do ex-marido, o empresário Victor Sampaio, antes da filha, Pilar, completar um ano de idade. Em participação no ‘Desculpa Alguma Coisa’, de Tati Bernardi, ela contou que já sabia que queria se separar, mas também sofreu com a decisão.

"Foi doloroso por a gente saber que queria que tivesse dado certo, viu que não tinha dado - que tinha dado durante quatro anos. Para mim foi muito errado o meu término. Eu elaborei muito ele, tanto na análise quanto sozinha, e com ele. Eu acredito que talvez, do lado dele, tenha tido, depois, um pouco mais de ‘calma, deixa eu ver eu estou direitinho’, mas eu acho que eu desde o início sabia que não queria mais”, afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre construir uma relação diferente com o ex em prol da filha. "Deu certo por um bom tempo a minha relação com o Vitor, e hoje vai continuar dando certo mas em outra configuração. Então esta tudo bem a gente tem amor, tem respeito, uma filha linda, que faz com que a gente permaneça unidos. E tenho certeza de que eu vou chegar em um lugar em que vai ser muito amiga e conviver todo mundo”, afirmou ela.

