Fernanda Paes Leme abre o coração ao falar sobre o luto após aborto: ‘Queria ser mãe’

A apresentadora Fernanda Paes Leme compartilha detalhes de sua experiência com o luto após o aborto espontâneo e relata como enfrentou esse período

Fernanda Paes Leme, de 41 anos, abriu o coração ao relembrar um momento difícil vivido antes da chegada de sua filha, Pilar. A atriz e apresentadora contou que, após deixar de usar métodos contraceptivos, passou um mês sem menstruar, mas, pouco depois, enfrentou a dor de um aborto espontâneo.

"Estava em Salvador (BA), relaxando na casa de um amigo meu, meu irmão estava indo me encontrar, falei: 'Alê, passa na farmácia, compra um teste'. Fiz o teste e deu positivo. Fiquei muito nervosa, não sabia se ficava feliz, fiquei muito assustada também", disse a apresentadora sua participação durante o podcast Grande Surto.

A atriz relembrou que, cerca de quatro dias após o teste positivo, um sangramento indicou a perda do bebê. “Se não tivesse feito o teste, não ia nem saber. Isso acontece com muitas mulheres, que nem sabiam que estavam grávidas. Deu positivo, estava grávida e esse luto, essa perda, me tomou por inteira” .

"Aí, um dia, alguém falou: 'Magina, isso é supernormal'. Eu falei que normal não é, pode ser comum, mas a gente não pode colocar como normal. E as expectativas que a gente colocou em um, dois, três dias, pode ser três horas ou em meia hora, a gente tem quando aquele positivo aparece, tanto boas, quanto ruins. A gente não tem como mensurar", acrescentou.

Desejo pela maternidade

Fernanda também refletiu sobre como a perda fez com que ela percebesse seu verdadeiro desejo de ser mãe. "Me dei conta, naquele momento, que eu queria ser mãe de verdade, porque, até então, eu me desviava, não tinha certeza. Aí começou a tentativa, cheia dessa expectativa, frustração, luto, do congelamento que não tem óvulo suficiente, porque já tinha 38 para 39 anos" , confessou.

"Fiz três ciclos de congelamento, um ano muito dolorido para mim. Não continuei tentando engravidar, poque descobri que meu endométrio era fino igual a uma unha. Não aumentava nos períodos de ovulação. Poderia ficar tentando, mas, provavelmente, iria perder todas as vezes que desse certo. Eliminei essa possibilidade, porque não tinha cabeça", completou.

Fernanda relatou ainda que passou por tratamentos focados no congelamento dos óvulos. "Fiquei tentando aumentar o endométrio, fazer todo tratamento com congelamento. Quase fui para a Espanha, se não começasse a aumentar o endométrio para engravidar de forma natural, eu poderia fazer outro tipo de tratamento fora do país em lugares que aqui não está librado alguns tratamentos experimentais em relação a isso", comentou a apresentadora.

Confira o relato de Fernanda Paes Leme:

