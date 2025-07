Fernanda Machado reflete sobre autoestima: 'Acabamos esquecendo de nós mesmas'

A atriz Fernanda Machado fala sobre maternidade e a importância de cuidar da autoestima após os 40 para a CARAS

A atriz Fernanda Machado (44) esteve no Brasil recentemente para o lançamento do livro “Tudo o que não me contaram sobre a maternidade”. Durante a viagem, ela também aproveitou para cuidar da autoestima, tema que, segundo ela, muitas vezes é deixado de lado por mulheres que se dedicam intensamente à maternidade.

Em um momento de pausa e reflexão, Fernanda decidiu retomar o autocuidado, algo que considera essencial, principalmente após os 40 anos, quando a perda de colágeno e firmeza da pele se torna mais evidente.

“A gente como mãe está sempre correndo, se dedicando aos filhos e, com isso, acabamos esquecendo de nós mesmas, mas é importante encontrar um momento só nosso”, afirma a atriz em entrevista para CARAS Brasil.

Autocuidado na maternidade

Durante sua estadia, ela buscou um protocolo de tratamento na Rio Arte Dermatologia e Estética, voltado ao estímulo de colágeno de forma não invasiva. O procedimento, segundo Fernanda, trouxe não só benefícios estéticos, mas também um respiro em meio à rotina acelerada.

“Na Rio Arte, eu consegui desacelerar, em meio da correria de tempos modernos e consegui cuidar da saúde da minha pele com o HiPro, que é um ultrassom sem corte e sem cirurgia, que consegue atingir as camadas mais profundas da pele e assim, estimulando o colágeno e a elastina, que perdemos ao longo dos anos, trazendo mais firmeza.”

A fala de Fernanda, que é mãe de dois meninos, ressoa com muitas mulheres que enfrentam a mesma realidade: a dificuldade em equilibrar maternidade, vida pessoal e bem-estar físico e emocional.

Segundo Lígia Reis, CCO da rede que acompanha esse tipo de procedimento, há um aumento na procura por métodos não invasivos de rejuvenescimento entre mulheres a partir dos 35 anos. A preferência por técnicas que estimulem o colágeno naturalmente, sem cortes ou intervenções cirúrgicas, tem ganhado força entre quem deseja preservar a aparência sem perder a naturalidade.

“Somos especialistas em rejuvenescimento facial de forma natural, optamos por tratar a pele para conseguir a sustentação e firmeza desejada, com a missão de encantar nossos pacientes com resultados naturais e imediatos. O Hipro é um ultrassom microfocado de última geração, vai em profundas camadas e proporciona o lifting facial e corporal sem corte com resultados já na hora. É a sustentação e firmeza de pele, para um rejuvenescimento de forma natural”, explica Lígia.

