Fernanda Lima revela que os filhos gêmeos não se consideram bonitos

A apresentadora Fernanda Lima contou em um vídeo de seu canal no YouTube que os filhos, os gêmeos, Francisco e João, são inseguros em relação à autoestima. Na conversa, ela estava falando sobre as questões da geração atual e introduziu seus herdeiros e de Rodrigo Hilbert.

A comunicadora então contou que a pergunta mais frequente realizada por adolescentes ao chat GPT é: 'por que eu sou assim?'. Em sequência, ela questionou os meninos sobre o que eles acham que os jovens estão procurando.

“Eles querem mudar. Não gostam de si mesmos. Talvez tenham vergonha da própria aparência, é insegurança”, responderam Francisco e João.

Fernanda Lima então contou: “Eles se acham feios, não se acham bonitos ”. Francisco concordou e acrescentou: “Eu achava que dava pra ficar mais bonitinho. Agora acho que melhorei” . Já João, por outro lado, alegou: “Eu nunca falei”.

Além dos gêmeos, os famosos são pais da pequena Maria Manoela. Em recente entrevista, Rodrigo Hilbert contou como conheceu Fernanda Lima e soube que ela seria a mãe de seus filhos, a mulher de sua vida. O casal está junto desde 2001 e deu o que falar nos últimos dias ao revelarem que não têm uma intimidade muito ativa por conta de compromisso de trabalho e rotina com a família.

Fernanda Lima explica falta de sexo com Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao contar no podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso que faz pouco sexo com Rodrigo Hilbert. Juntos desde 2001, pais de três filhos e com muitos trabalhos, os famosos não têm muito tempo para a vida íntima.

Após a repercussão sobre frequência da intimidade deles, a modelo resolveu postar um vídeo comentando a situação com o esposo. Na cozinha de casa, eles apareceram brincando e explicando como a rotina de casal é afetada por outros afazeres do dia a dia. Veja mais sobre a intimidade deles aqui!