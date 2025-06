Fernanda Lima mostra detalhes de festa junina da filha: 'Família toda'

Em vídeo, Fernanda Lima mostra resumo de como curtiu festa junina da filha caçula com Rodrigo Hilbert e os gêmeos mais velhos; veja

A apresentadora Fernanda Lima mostrou como aproveitou a festa junina da escola da filha caçula, Maria Manoela, na companhia de Rodrigo Hilbert e dos herdeiros mais velhos deles, os gêmeos, Francisco e João.

Em sua rede social, a famosa publicou um vídeo neste sábado, 14, resumindo como foi a preparação para o evento e como se divertiram. No banheiro de casa, ela surgiu se maquiando com a herdeira e ensaindo uma dança. Depois, Fernanda Lima mostrou a família indo para a festa.

"Maquiagem, ensaio eeeeee Festa junina! Pra mim, a melhor festa do ano! Por que tem milho, tem pinhão, tem quentão, tem pipoca, tem maçã do amor, tem pamonha, tem vestido, tem fogueira e tem a família toda! Música: milho milho milho", contou ela sobre a ocasião especial.

Em recente entrevista, Rodrigo Hilbert contou como conheceu Fernanda Lima e soube que ela seria a mãe de seus filhos, a mulher de sua vida. O casal está junto desde 2001 e deu o que falar nos últimos dias ao revelarem que não têm uma intimidade muito ativa por conta de compromisso de trabalho e rotina com a família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalima)

Fernanda Lima explica falta de sexo com Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao contar no podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso que faz pouco sexo com Rodrigo Hilbert. Juntos desde 2001, pais de três filhos e com muitos trabalhos, os famosos não têm muito tempo para a vida íntima.

Após a repercussão sobre frequência da intimidade deles, a modelo resolveu postar um vídeo comentando a situação com o esposo. Na cozinha de casa, eles apareceram brincando e explicando como a rotina de casal é afetada por outros afazeres do dia a dia. Veja mais sobre a intimidade deles aqui!