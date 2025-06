Fernanda Lima explica falta de sexo com Rodrigo Hilbert: 'Difícil'

Só faz bike? Após revelar baixa frequência de sua vida íntima com Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima explica o que aconteceu com ela e o marido; veja

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao contar no podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso que faz pouco sexo com Rodrigo Hilbert. Juntos desde 2001, pais de três filhos e com muitos trabalhos, os famosos não têm muito tempo para a vida íntima.

Após a repercussão sobre frequência da intimidade deles, a modelo resolveu postar um vídeo comentando a situação com o esposo. Na cozinha de casa, eles apareceram brincando e explicando como a rotina de casal é afetada por outros afazeres do dia a dia.

"Realmente, porque de fato ele faz mais cabana e trilha de bike do que sexo, ficando mais velho, as engrenagens vão ressecando", brincou Fernanda Lima apontando os motivos da frequência na cama estar baixa.

"Essa falta toda, que eu falei lá no programa é que a gente estava em uma semana difícil, de muito trabalho" , esclareceu que nem sempre é assim. Inclusive, Rodrigo Hilbert contou que eles fizeram uma viagem de três dias em que conseguiram fazer sexo por cinco vezes. Bem-humorados, ele falaram mais sobre a realidade deles e de muitos casais com filhos e trabalho; veja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalima)

Fernanda Lima choca ao falar sobre frequência de vida íntima

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao falar sobre sua vida íntima e de Rodrigo Hilbert, com quem está desde 2001 e tem três filhos. Em entrevista ao Surubaum, podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a famosa comentou que a frequência na cama está pouca.