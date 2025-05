Fernanda Brum anuncia morte do pai e presta homenagem comovente: 'Dor da saudade é imensa'

A cantora gospel Fernanda Brum usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para compartilhar uma triste notícia: a morte de seu pai, Nélio Brum

A cantora gospel Fernanda Brum usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para compartilhar uma triste notícia: a morte de seu pai, Nélio Brum. Na publicação, a artista prestou uma homenagem ao compartilhar um vídeo com registros marcantes ao lado dele, acompanhado de uma mensagem de despedida.

"Com o coração em lágrimas, mas firmada na esperança que temos em Cristo, comunico o falecimento do meu amado pai Nélio Brum. Meu herói, meu melhor amigo, meu exemplo de força, fé e amor incondicional", ela iniciou.

"Hoje o céu recebeu alguém muito especial. Deus, em Sua soberania, decidiu que era hora de descansar aquele que tanto viveu para amar, ensinar e proteger. Meu pai foi mais do que palavras podem expressar, ele foi presença, foi abraço, foi conselho, foi riso e foi joelho no chão com muita oração. Foi o reflexo do amor de Deus na minha vida", continuou.

"A dor da saudade é imensa, mas me consolo na certeza de que ele agora está nos braços do Pai eterno, onde não há mais dor nem sofrimento. Hoje, o meu pai, meu melhor amigo, foi recolhido pelo Senhor. Como dizer adeus tão cedo?", complementou.

Quem é Fernanda Brum?

Fernanda Brum é uma cantora brasileira de música gospel. Ela já foi indicada ao Grammy Latino quatro vezes e já venceu duas na categoria “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa”. Ela é casada com o pastor Emerson Pinheiro, que recentemente falou sobre sua luta contra a leucemia.

Ela é mãe de Laura Brum, que completou 15 anos em janeiro e celebrou a data com uma festa luxuosa. Além dela, a artista é mãe de Isaac, de 20 anos. Os dois são frutos de seu casamento com o cantor Emerson Pinheiro.

