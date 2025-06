Felipe Simas revela quando decidiu se tornar evangélico: ‘Traição e vícios’

Astro da novela Dona de Mim, da Globo, Felipe Simas expõe o motivo para ter buscado se converter para a religião evangélica

O ator Felipe Simas surpreende ao contar o motivo para ter buscado a conversão para a religião evangélica. Em um culto da Igreja Presbiteriana, ele contou que buscou a fé ao se ver enfrentando momentos desafiadores em sua vida.

Ao falar sobre quando se converteu, ele afirmou: "Eu vinha de um passado carnal, de traição, cheio de vícios, como cigarro, bebida, maconha. A minha carne estava falando muito alto. Depois desse primeiro encontro, eu tentei continuar com as mesmas coisas que estava fazendo, mas percebi um nojo dentro de mim, que era um afastamento de tudo que me fazia mal. Foi algo espiritual, eu sei disso. Não tem como dizer que foi pelos meus esforços".

Em outro trecho, o ator destacou: "Hoje, durante o louvor, eu me senti tocado e pensei: quão mais profundo eu vou chegando, mas leve eu vou ficando e percebo que não tem outra saída. A gente não está aqui para brincar de igreja. A gente coloca muito coisa a perder quando escolhe caminhar com cristo. É verdade. É sacrifício, sim. Tem de negar muita coisa, sim. Pra gente ser o sal e a luz, a gente não vive mais pra gente mesmo".

Atualmente, Felipe Simas está no ar na novela Dona de Mim, trama das 7 da Globo. Ele é casado com Mariana Uhlmann e tem três filhos.

Felipe Simas fala sobre doença

Em um vídeo nas redes sociais, Felipe Simas relembrou o diagnóstico de neurite óptica, uma rara inflamação no nervo óptico. O ator chegou a ser internado em janeiro do ano passado após perceber algumas manchas no olho direito.

"Não sei se vocês lembram, mas, no ano passado, depois de uma semana exaustiva, eu cheguei em casa e a minha visão estava um pouco turva e coloração diferente. Fiquei preocupado, mas achei que fosse só cansaço. Fui descansar. Na manhã seguinte permanecia do mesmo modo. A Mari (Mariana Uhlmann, sua mulher) rapidamente me levou ao oftalmologista, que pediu um batalhão de exames. Fui internado e diagnosticado com neurite óptica", relembrou o ator.

"Num piscar de olhos, a vida pode mudar. Na época, eu não sabia, mas aqueles sintomas poderiam ser um sinal de NMOSD. Às vezes, achamos que nada vai acontecer com a gente. Aparecem alguns sintomas e, com a correria, deixamos por último o cuidado, a busca pelo diagnóstico. Fui para o oftalmologista e ela me indicou o neurologista podendo correr com a melhor solução para o meu diagnóstico. A NMOSD é uma doença rara e grave, mas a vida continua e uma nova história pode ser escrita. Ela pode até ser confundida com uma esclerose múltipla e precisamos ficar atentos e ter a certeza do diagnóstico", completou.

