Felipe Araújo pede namorada em casamento com anel de diamantes; vídeo

O cantor Felipe Araújo pediu a namorada, Lara Prado Magalhães, em casamento. Ele fez o pedido em seu camarim minutos antes de subir ao palco

O cantor sertanejo Felipe Araújo pediu a namorada, Lara Prado Magalhães, em casamento. Os dois ficaram noivos neste final de semana quando ele fez o pedido em seu camarim do Rodeio de Cajamar, no estado de São Paulo, minutos antes de subir ao palco.

Para o momento especial, o cantor escolheu um anel solitário de 2,50 quilates e convidou pessoas que fazem parte da vida do casal: os pais e irmãos de Lara; os pais, o irmão e o filho de Felipe; além de amigos próximos, como Danilo Joan, Nadja Haddad e outros integrantes da equipe do cantor.

No camarim, ele reuniu todos com o argumento de que faria uma oração. Com a voz embargada, ele agradeceu e, ao final, ajoelhou-se para surpreender a namorada. "Queria falar pra essa mulher maravilhosa que você é o amor da minha vida... E eu tenho uma surpresa, na verdade, um pedido pra você: quer casar comigo?", declarou o cantor, que ouviu o tão esperado 'sim' da namorada.

Para manter o pedido em segredo, Felipe teve a ajuda do cantor Jorge, da dupla Jorge & Mateus, que também se apresentou antes no evento. O sertanejo recorreu a esposa, que ligou para a sogra de Felipe, Anyrene, alegando que a joia seria para sua irmã. Tudo isso para despistar Lara enquanto o anel era produzido. Apenas Jorge, Rachel e Guilherme, primo de Felipe, sabiam da surpresa.

O relacionamento de Felipe Araújo e Lara Prado



O casal está junto há três anos e meio. Lara, que tem 26 anos, é modelo e influenciadora. Em recente entrevista ao portal Leo Dias, o cantor contou como eles se conheceram. “A gente se conheceu lá no nosso condomínio, a gente mora no mesmo condomínio em Goiânia, lá no Aldeia do Valle. Estávamos numa festa de amigos lá dentro do condomínio e eu vi a Lara nesse dia. Nessa época ela ainda estava namorando, então eu nem cheguei perto, a gente nem conversou”, iniciou.

“Depois, na outra semana, eu encontrei com ele e eu já estava solteira, aí ele ficou afim de mim”, completou Lara. Recentemente, ele comparitlhou uma declaração de amor para a companheira. "3 anos + Pra Sempre = Nós dois. Mais de mil e poucos dias do seu lado. Te amo, Lara. Nosso 7 de Janeiro", declarou o famoso.

