Fazendo novela na Globo, Felipe Simas surge pregando durante culto

O ator Felipe Simas aparece em vídeo creditado como seminarista durante pregação na igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro; vídeo

O ator Felipe Simas, de 32 anos, surgiu em um vídeo, publicado no YouTube da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, fazendo uma pregação no local, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro . Ele, que vive Danilo na novela Dona de Mim, da TV Globo, apareceu no registro creditado como seminarista. Em sua fala, o artista confessou aos ouvintes:

"Hoje, durante o louvor, eu me senti tocado e pensei: quão mais profundo eu vou chegando, mas leve eu vou ficando e percebo que não tem outra saída. A gente não está aqui para brincar de igreja. A gente coloca muita coisa a perder quando escolhe caminhar com cristo. É verdade. É sacrifício, sim. Tem de negar muita coisa, sim. Pra gente ser o sal e a luz, a gente não vive mais pra gente mesmo", testemunhou ele, que se converteu há 10 anos.

Assista o momento na íntegra:

Em dezembro de 2024, Simas falou sobre a sua fé em entrevista ao Hub Podcast: "Meu papel na arte, hoje em dia - e se não fosse na arte, seria na padaria - seria apresentar Jesus com a minha vida. Antes de querer pregar para multidão, olha para a pessoa com quem está contracenando, para quem está no camarim com você e ama aquela pessoa", disse.

Esposa de Felipe Simas relembra momentos difíceis ao homenagear o filho

Em abril, Mariana Uhlmann, esposa de Felipe Simas, compartilhou em suas redes sociais diversas fotos com o filho Joaquim, de 11 anos.

Na publicação, ela relembrou momentos difíceis sobre a maternidade do menino:

"Quando ele chegou, nossa vida estava de cabeça para baixo, eu tinha 22 anos e o Fi 21, não tínhamos conta no banco, não tínhamos emprego fixo… Lembro que a maternidade estava lotada, tenho flashes daquele dia… fomos aprendendo tudo junto, em meio a lágrimas, grudes, desesperos, alegrias, fomos crescendo!", começou.

"No início eu não entendia como ele conseguia preferir o meu colo do que o da minha mãe, nao entendia porque ele parava de chorar comigo se nem eu conseguia parar de chorar por dentro", escreveu na legenda da publicação. Confira!

