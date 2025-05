Fátima Bernardes surge sem maquiagem ao mostrar cuidados com a pele

Em suas redes sociais, Fátima Bernardes surgiu completamente sem maquiagem ao mostrar sua rotina de cuidados com a pele. Confira!

Nesta segunda-feira, 5, Fátima Bernardes surgiu completamente sem maquiagem e mostrou a sua rotina noturna de cuidados com a pele.

"Eu tenho feito muita ginástica facial. Estou viciada nos vídeos de ginástica facial. Eu faço algumas vezes, hidrato bem. Nesse caso desse produto, ele serve para os olhos e para região dos lábios. Poxa, esqueci de fazer uma coisa, mas eu vou falar para vocês. Eu gosto de usar uma aguinha cheirosa, sabe? Que ajuda também, mas eu esqueci hoje, mas eu uso", contou ela.

A jornalista também mostrou a diferença da rotina noturna e diurna. "Eu colocaria esse que é um produto que tem um efeito tensor. Mas como é de noite e eu vou dormir, não tem necessidade", afirmou.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários."Maravilhosa suas dicas", disse uma seguidora. "A Fátima é surrealmente linda sem maquiagem também, né? Só eu acho? Toda perfeita", elogiou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Como Fátima Bernardes descobriu o câncer?

A apresentadora Fátima Bernardes revelou os detalhes de como descobriu o câncer no endométrio, que é a parede que reveste o útero. O diagnóstico foi feito em 2020 e ela passou por cirurgia rapidamente para remover o tumor. Agora, no podcast Prosperidade 360º, ela relembrou que descobriu a doença por meio de um exame de rotina.

Fátima contou que foi à ginecologista apenas para acompanhar a filha e a médica cobrou que ela realizasse o exame de ultrassom. “Eu não podia nunca imaginar. Eu não estava investigando nada. Eu estava fazendo os exames de rotina”, afirmou ela, e completou: "Eu já tinha ido à médica naquele período próximo. Só que eu subi com ela [filha], fiquei do lado de fora, e minha médica me olhou e falou assim: 'fez a ultrassonografia?'. Falei assim: 'vou fazer'. Eu estava fazendo uma reposição hormonal e ela estava achando que o meu endométrio estava um pouco espesso. Ela mudou a rotina dos hormônios e falou: 'nessa ultrassonografia deve diminuir, estava no limite'".

Ao receber o resultado do ultrassom, Fátima fez outro exame, chamado histeroscopia, para ver o interior do útero e foi com este exame que ela descobriu que tinha algo fora do comum. "Fiz no consultório. É um exame bem chato e eu tive todos os problemas que pode ter, é a tal da crise vagal, eu tive desmaio, calafrio, taquicardia. E aí esse médico é muito engraçado, é um cara que é muito conceituado, ele falou: 'você tem o útero introvertido, e não estou vendo uma áreazinha aqui, eu estou vendo que você está com todos os sintomas e vou fazer uma biópsia aqui porque essa área está muito difícil de ver e estou vendo que estou te maltratando aqui. E vou falar com a sua médica porque eu já sei que daqui a seis meses... Ela é tida como alguém que pede muito exame... E ela vai querer fazer tudo de novo, então vamos fazer no hospital", afirmou.

"Ela normalmente, quando eu fazia os exames, recebia tudo, ela me ligava sempre e dizia assim... Deixava um recado para mim: 'Fátima, recebi. Está tudo ótimo. Quando puder me liga'. Nesse dia ela falou assim: 'Fátima, quando puder me liga'. Eu já sabia que tinha alguma coisa", completou.

Depois do diagnóstico de câncer, a apresentadora fez a cirurgia em poucos dias e ficou curada. "Em três dias eu tive o diagnóstico... Olha aí a questão das oportunidades e das diferenças, né? Em quatro dias eu estava operando e tirando o problema, né", afirmou.

Leia também: Fátima Bernardes desabafa sobre síndrome e neuropsicóloga alerta