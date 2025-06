Fátima Bernardes curte dia na praia com a filha, Laura: 'Lindas'

A apresentadora Fátima Bernardes chamou a atenção dos seguidores ao postar uma foto na praia ao lado da filha, Laura Bonemer

Fátima Bernardes agitou as redes sociais neste sábado, 7, ao compartilhar uma foto ao lado de sua filha, Laura Bonemer, de 27 anos.

A apresentadora está na França, onde a herdeira mora atualmente, e aproveitou o dia ensolarado para curtir o dia em uma praia. Na imagem, as duas aparecem sentadas na areia, usando um biquíni e óculos escuros. Fátima complementou a produção com um chapéu.

"Na praia, com essa parceira linda", escreveu a artista na legenda. O post recebeu vários elogios. "Linda mesmo! Mande beijos", disse a apresentadora Sandra Annenberg. "Aiiii que lindas. Curta muito a filhota", comentou uma seguidora. "Que delícia!! Curtam muito", falou outra. "Lindas e muito parecidas", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Fátima Bernardes também é mãe de Beatriz e Vinícius. Os trigêmeos são frutos do relacionamento da apresentadora com William Bonner, âncora do Jornal Nacional, da Globo. Laura é bem discreta e em março deste ano concluiu o mestrado em uma universidade na França. Antes, ela se formou em psicologia no Brasil e fez mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes celebra o aniversário de 83 anos de sua mãe

Em maio, a jornalista Fátima Bernardes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que sua mãe, dona Eunice Gomes Bernardes, completou 83 anos de vida, e ela fez questão de comemorar com uma declaração especial.

Em seu perfil, a apresentadora compartilhou registros do dia na companhia da mãe, do pai, Seu Amâncio, da filha Bia Bonemer, do genro Caio Freitas e de outros familiares. "Hoje minha mãe completou 83 anos. Que mulher forte, resistente, determinada. A vida nem sempre foi fácil, mas ela segue firme. Desejo saúde e que a gente possa continuar dividindo os almoços de domingo em que as conquistas dos netos são sempre o assunto preferido dela", escreveu Fátima. Veja a publicação!

