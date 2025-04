Fátima Bernardes comenta boa relação com William Bonner após divórcio

Separada de William Bonner desde 2016, Fátima Bernardes abriu o coração ao falar sobre a relação de amizade que possui com o ex-marido

Apesar de não serem mais um casal, Fátima Bernardes e William Bonner possuem uma ótima relação de amizade desde que decidiram se divorciar, em 2016. Comprometidos atualmente com outras pessoas, os dois costumam se reunir em família em datas comemorativas.

Recentemente, os dois viajaram para a França com os respectivos companheiros para acompanhar a formatura do curso de mestrado da filha, Laura, de 28 anos. Em entrevista à 'Quem', Fátima abriu o coração ao falar sobre a boa convivência com o ex-marido.

"Toda a família reunida por um momento bacana, a conclusão do mestrado da minha filha Laura. É ótimo [viajar junto com o ex]. Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo. Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível", declarou a famosa.

Atualmente, Fátima Bernardes vive um relacionamento de quase 8 anos com o deputado Túlio Gadelha. Bonner, por sua vez, é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas desde 2018.

Por quanto tempo Fátima Bernardes e William Bonner foram casados?

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 25 anos e anunciaram publicamente o divórcio em 2016. Juntos, eles são pais dos trigêmeos Laura, Vinicius e Beatriz Bonemer, de 28 anos. Na época, a separação dos jornalistas, que pegou a todos de surpresa, foi bastante comentada.

Desde o fim do casamento, tanto Fátima quanto Bonner só assumiram um relacionamento. Os quatro, inclusive, se dão muito bem e costumam publicar registros juntos em reuniões da família. A foto mais recente foi compartilahda em março deste ano, na França, durante a cerimônia de conclusão do mestrado de Laura.

Leia também: Fátima Bernardes confessa sobre síndrome do ninho vazio: 'Tem horas'