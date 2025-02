Fãs cobram declaração de amor de Marcello Novaes à namorada e ela desabafa

Fãs se incomodam com a discrição do ator Marcello Novaes, de 62 anos, no relacionamento com a influencer Saory Cardoso, de 29, e a modelo desabafa

A influencer e cirurgiã-dentista Saory Cardoso, de 29 anos, decidiu vir a público desabafar diante das cobranças de seus seguidores por uma declaração de amor no namorado da moça , o ator Marcello Novaes, de 62. A modelo, que namora o artista há três anos, afirma que está cansada destas perguntas e que os fãs precisam entender o estilo mais discreto do companheiro.

"Como me cansa as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né?! A vida acontece no offline. Não é porque as pessoas não postam que elas não vivem. Pra mim (e para pessoas normais) o que conta é a realidade. ", disse nos stories de seu perfil no Instagram ao ser questionada se Marcello não havia lhe dado os 'parabéns'.

Ela ainda salientou que o ator é mais avesso à exposição: "O Marcello é um cara discreto, que nem usa redes sociais direito. Parem de ser doidos".

Marcello Novaes e Saory Cardoso - Foto: Reprodução/Instagram

Marcello, de fato, não costuma compartilhar a vida amorosa. Ele já viveu um casamento sob os holofotes com a atriz Letícia Spiller, com quem tem um filho, o protagonista da novela das seis da TV Globo, Garota do Momento, Pedro Novaes, de 28 anos. Ele também é pai de Diogo Novaes, de 30, da relação com Sheyla Beta.

Viagem à Europa

O ator Marcello Novaes, de 62 anos, surgiu nas redes sociais da namorada, a cirurgiã-dentista Saory Cardoso, de 26, na Espanha. Os dois decidiram aproveitar as celebrações de fim de ano fora do Brasil e registraram momentos juntinhos em Setas de Sevilla: "Turistando”, escreveu a modelo e influenciadora digital.

A virada de ano de Marcelo e Saory foi ao lado de amigos e familiares, na mesma região. Antes disso, os pombinhos passaram por Portugal e publicaram fotos em clima de romance em Sintra. Confira!

