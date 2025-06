Famosos prestam apoio a Tati Machado após desabafo sobre a morte do filho

A apresentadora Tati Machado reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 2 de junho, e falou pela primeira vez sobre a perda de seu filho, Rael

A apresentadora Tati Machado reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 2 de junho, e falou pela primeira vez sobre a perda de seu filho, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação. Em um post emocionante, ela contou como está se sentindo ao viver os dias sem o filho nos braços e a dor de se despedir dele. Nos comentários. diversos famosos, amigos e internautas prestaram apoio à apresentadora e ao marido, Bruno Monteiro.

"Tati, amiga tão amada e especial, sinto muito. Estou aqui, mandando todo meu amor", escreveu Maria Beltrão."Todo amor pra vocês!!!!", disse Dani Calabresa. "Querida, receba meu abraço apertado de amor e solidariedade", comentou Camila Pitanga. "Te amo, minha amiga tão amada. Todo amor à vcs. Amor", declarou Amaury Lorenzo.

"Não tenho palavras, só desejos de amor pra vocês. Que Deus abrace vocês 2 e os preencha com toda sua grandeza. Amo vocês", disse Eliezer. "Tati, todo meu carinho e amor pra vocês. Que o amor pelo Rael seja combustível para seguirem mais unidos e fortes", desejou Ana Hickmann. "Tati , sinto muito! Todo amor pra vocês", falou Angélica.

O que Tati Machado disse em seu desabafo?

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo", desbafou a apresentadora.

"Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo. Eu nunca tinha experimentado uma felicidade tão grande e olha que eu sou daquelas que todo mundo fala: “essa daí é feliz”. Mas acreditem, eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Eu tava pronta! Só que ao invés da plenitude fui afrontada com a maior tristeza que também já senti, daquelas que vem do fundo da alma", lamentou. Leia aqui o relato completo de Tati Machado.

