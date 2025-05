Famosos lamentam a morte do filho de 21 anos da atriz Ju Colombo

Amigos famosos demonstram apoio para a atriz Ju Colombo, que perdeu o filho caçula de 21 anos enquanto ele vivia em outro país

A morte precoce de Lucas, filho de 21 anos da atriz Ju Colombo, comoveu os internautas nesta quinta-feira, 1º. O rapaz faleceu no dia 25 de abril em quarto da universidade onde estudava nos Estados Unidos ao sofrer um mal súbito, mas a mãe só revelou a notícia publicamente nesta semana. Com isso, os amigos famosos lamentaram a dor de uma mãe ao perder um filho.

Nos comentários do post comovente da artista, algumas celebridades deixaram comentários carinhosos para demonstrarem o apoio pela colega de trabalho. Leia algumas das mensagens abaixo:

Isabela Garcia disse: "Meu querido Lucas! Só lembranças histórias e sentimentos lindos com você! @jucolombooficial irmã que grande oportunidade de toda sua família uns terem os outros!". Vanessa Gerbelli escreveu: "Amiga amada, receba todo o amor, todo o carinho do meu coração. Conte comigo sempre". Sergio Guizé comentou: "Sinto muito. Um abraço, querida. Força". Bianca Bin comentou: "Querida, eu sinto muito. Todo o amor do mundo pra abraçar sua dor e de toda sua família".

Tulio Starling escreveu: "Ju, meu sentimento, e minha escuta afinada com a sua sabedoria. Que você tenha espaço pra sentir todo o amor que sempre existirá entre vc e o seu filho centelha do universo. Axé!". Giovana Cordeiro afirmou: "Que Deus abençoe e fortaleça seu coração, Ju!". Priscila Sol escreveu: "Eu sinto muito, Ju! Te mando agora todo meu amor e carinho nesse momento tão desafiador que eu não consigo nem imaginar o tamanho da sua dor. Que seu filhote tenha uma passagem de muita luz".

Filho de Ju Colombo já tinha problema cardíaco

Ju Colombo contou que Lucas, seu filho de 21 anos, morreu no dia 25 de abril em decorrência de um mal súbito. Ele estava no quarto da universidade onde estudava nos EUA quando teve uma intercorrência e não resistiu. O rapaz vivia com um problema congênito no coração.

"Ele nasceu com uma deficiência congênita na válvula Mitral, sempre fizemos o acompanhamento e o quadro estava estabilizado, mas sabíamos que, em algum momento, a cirurgia poderia ser necessária. Ultimamente estávamos avaliando esta questão, mas ele teve uma intercorrência em seu quarto e não resistiu", afirmou a mãe.

Quem é Ju Colombo?

Ju Colombo é atriz brasileira. Ela nasceu em São Paulo e tem uma longa carreira na TV. Ela já atuou em novas como Razão de Viver, do SBT, Em Família, Sete Vidas, Malhação - Viva a Diferença, Bom Sucesso, Um Lugar ao Sol, Mar do Sertão e No Rancho Fundo, da Globo.

