Famosos lamentam a morte do ator Francisco Cuoco

Celebridades escrevem recados de despedida para o ator Francisco Cuoco, que morreu aos 91 anos de idade nesta quinta-feira, 19

O mundo dos famosos perdeu um grande ícone nesta quinta-feira, 19. O ator Francisco Cuoco morreu aos 91 anos após passar 20 dias internado em um hospital de São Paulo. Com a triste notícia divulgada na tarde desta quinta, os famosos lamentaram a partida do colega de profissão com mensagens carinhosas nas redes sociais.

O ator Marcelo Serrado relembrou uma história com Cuoco. "Quando comecei na TV eu era muito fã do Cuoco e depois fizemos juntos algumas coisas na TV. Sempre gentil e querido comigo e com todos! Se foi um dos grandes! Obrigado por tudo, pelo seu talento", disse ele.

O ator Miguel Falabella o homenageou com um recado especial. "Foi-se Francisco Cuoco, cai o pano para este ator que habitou o imaginário de todos nós por tantos anos. Por trás da lendária figura do eterno galã, havia um homem sensível, um colega engraçado e espirituoso e um profissional de primeira. Demos muitas gargalhadas juntos. Vai deixar saudade. Um beijo, querido. Siga na direção da luz!", afirmou.

O apresentador Serginho Groisman relembrou a trajetória de sucesso do ator. "Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro. Alguns trabalhos do incrível Francisco Cuoco que hoje infelizmente faleceu. Fique em paz", escreveu.

O ator Tuca Andrade relembrou que Cuoco foi um galã da TV brasileira ao longo de sua carreira. "Francisco Cuoco nos deixou hoje. RIP grande galã", escreveu.

A apresentadora Fátima Bernardes disse: "Acabei de saber da morte do querido Francisco Cuoco - um dos maiores galãs da nossa TV. Quem viu não esquece: “Selva de Pedra”, “O Astro”, “Pecado Capital”, “O Semideus”. Ele tinha 91 anos e estava internado em São Paulo. Cuoco deixou dois filhos e uma filha, além de uma multidão de fãs que hoje já se lembram dele com saudade. Meu carinho pra família e amigos”.

Ricardo Tozzi afirmou: "Descansa em paz, mestre, amigo amado! Seu brilhante legado ficará em nossos corações!".

Bruna Lombardi comentou: "Franciso Cuoco, um dos maiores ícones da TV e um dos mais amados pelo público, partiu em paz. O ator que acumulou uma legião de fãs era também um cara muito querido pelos colegas. Deixamos aqui nossa mensagem de carinho e nossos sentimentos à família. Que sua passagem seja de Luz!".

A última aparição de Francisco Cuoco na TV

Algumas semanas antes de sua morte, Francisco Cuoco fez sua última aparição na TV durante o programa especial de Tributo, da Globo. O episódio foi exibido no dia 6 de junho de 2025, mas foi gravado antes disso. Na atração, Cuoco apareceu em seu apartamento ao conceder uma entrevista sobre a sua trajetória na profissão de ator. Ele relembrou suas novelas marcantes na TV brasileira. O episódio está disponível no Globoplay para quem quiser rever.

“A arte, quando toca o coração, os sentimentos, é insubstituível”, disse ele, e completou: "O ator nunca está completo. Há sempre algo que lhe falta. Ser ator é viver num estado de desamparo permanente, que só cessa no encontro com o outro".

Por enquanto, a família não revelou a causa da morte do artista.

Francisco Cuoco em entrevista no programa Tributo - Foto: Reprodução / Globo