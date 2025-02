Famosos lamentam morte da filha recém-nascida de Lexa

Após a cantora Lexa anunciar a morte da filha recém-nascida, os amigos famosos prestaram todo o apoio com mensagens carinhosas =

Nesta segunda-feira, 10, a cantora Lexa comoveu os brasileiros ao anunciar a morte de sua filha recém-nascida, Sofia, que viveu por apenas 3 dias após parto prematuro. Nos comentários do post dela, vários amigos famosos fizeram questão de expressar os sentimentos de tristeza pela notícia do falecimento precoce da bebê. Leia algumas mensagens abaixo:

Bruna Biancardi: "Difícil falar algo nesse momento. Vamos orar pra que Deus conforte você e sua família nesse momento difícil, dando força e paz para o coração de vocês. Meus sentimentos! Força!!".

Brunna Gonçalves: "Não existem palavras pra um momento como esse! Então tudo o que eu consigo pensar e desejar é que Deus abençoe você, sua alma e coração nesse momento tão difícil.. força muita força! Meus sentimentos".

Juliana Silveira: "Meu Deus, só Ele tem o poder pra te acolher nesse momento, Lexa! Eu sinto muitíssimo! Uma legião de mães está com você".

Viviane Araujo: "Que Deus te dê todo conforto neste momento minha querida! Sinta o meu abraço bem apertado! Te amo".

Vivian Amorim: "Difícil até escolher as palavras num momento como esse… Receba o meu abraço, mana! Sinto muito mesmo… Só o nosso Deus é capaz de te consolar e de te fortalecer nesse momento. Se apega nEle!".

Ana Maria Braga: "Sinto muito. Que você encontre força e consolo nesse momento tão difícil. Estou aqui para tudo que precisar, sinta meu abraço apertado e cheio de carinho".

Bruno Cardoso: "Que Deus conforte vocês meus queridos. Que o amor nunca falte a vocês".

Tati Machado: "Me faltam palavras, sinto muito meu amor. Sintam-se abraçados".

Maisa Silva: "Muita força pra vocês. Que Deus conforte seus corações".

Wanessa Camargo: "Sinto muito muito amada! Que vocês encontrem forças no nosso Pai pra superar essa dor! Meu carinho a vocês".

Ticiane Pinheiro: "Meus sentimentos! Muita força Lexa. Eu também perdi meu primeiro bebê quando eu estava de 5 meses … mas Deus sabe de todas as coisas. Já já você estar novamente grávida e terá muitas bençãos maravilhosas na sua vida!!!! Fique bem".

"Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada! Uma pré eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", disse ela.

E completou: "Lembro da última noite grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto pra que tudo desse certo, eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto… Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré natal perfeito, fiz TUDO, mas minha pré eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela. Agora tô buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi…".

Então, ela escreveu um recado para a filha. "Te carregar nos últimos minutos de vida tão vivos na minha cabeça… Você é, foi e sempre será a minha SOSSO", disse ela, que também falou sobre o noivo. "@ricardovianna te amo demais, vivemos os dias mais desafiadores das nossas vidas juntos e fortes, ver nossa filha na incubadora linda e lutando pela vidinha dela ficará pra sempre nas nossas memórias. Você não soltou minha mão e foi o marido e pai mais incrível do mundo. Minha família amada obrigada por todo apoio, @dracamilamartin sei que fez o possível e impossível por nós, e toda a equipe @hmsantajoana o meu muito obrigada por todo o carinho e acolhimento. Obrigada à todos pelas orações..".

Por fim, ela lamentou a dor de viver o luto. "Eu não tenho forças nem pra andar, parecia que cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto, meus seios cheios de leite, sem conseguir pensar em nada direito, mas eu creio nos teus planos Senhor… Sofia, te amarei eternamente minha filha amada, espero te honrar muito, eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo… espera que a mamãe vai te dar mais colo…", finalizou.

