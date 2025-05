Famosos prestigiam casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz recebem os familiares e amigos para a cerimônia religioso no interior de São Paulo

Isis Valverde e Marcus Buaiz vão se casar no religioso neste sábado, 3. A cerimônia intimista acontece em Jarinu, no interior de São Paulo.

Entre os convidados estão alguns famosos como a atriz Sophie Charlotte, o apresentador Marcio Garcia e a sua esposa, Andréa Santa Rosa, o ator Fabrício Boliveira e o DJ Felipe Mar.

O casamento, vale dizer, promete ser luxuoso. Além da presença de várias celebridades, o cardápio da festa terá trufas brancas de Alba, na Itália, cogumelos subterrâneos que crescem na região italiana de Piemonte e são os mais caros do mundo. A informação foi confirmada por uma fonte da Quem, próxima ao casal.

Confira:

Veja os detalhes dos looks dos noivos

Isis Valverde escolheu um look deslumbrante para se casar com Marcus Buaiz neste sábado, 3, em uma cerimônia à luz do dia em Jarinu, interior de São Paulo. Para à Vogue, a atriz mostrou os detalhes do seu vestido de noivo.

Segundo a publicação, ela escolheu um modelo da britânica Vivienne Westwood, inspirado na icônica noiva com os olhos vendados do desfile primavera-verão 1997, da coleção Vive La Bagatelle, e tem um véu em tule com acabamento em renda. Veja as fotos!

Marcus Buaiz também mostrou o seu look para o casamento religioso em suas redes sociais. O empresário escolheu um terno e gravata azul-claro e sapato marrom. "Pronto para o altar! Marcus Buaiz veste look full Boss para a cerimônia de casamento com Isis Valverde, na Ville lá Rochelleu, interior de São Paulo, neste sábado (3)", diz a legenda da publicação.

Leia também:Saiba qual é o item mais caro na lista de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz